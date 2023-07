Hamilton verrast Verstappen in Boedapest met eerste poleposition sinds 2021

Lewis Hamilton heeft zaterdag verrassend poleposition veroverd voor de Grand Prix van Hongarije. De Brit was in een bloedstollende kwalificatie drie duizendsten sneller dan Max Verstappen, die als tweede eindigde.

De 38-jarige Hamilton ging de Hungaroring rond in 1.16,609. Daarmee dook hij met 0,003 seconden onder de tijd van Verstappen, die tot dan toe het snelst was. Verstappen slaagde er kort daarvoor niet in om zijn eigen tijd te verbeteren.

Lando Norris (derde) greep twee weken geleden op Silverstone net naast de poleposition en kwam nu 0,085 seconden tekort om Hamilton van pole te houden. Zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri eindigde keurig als vierde en de Chinees Zhou Guanyu completeerde verrassend de top vijf.

Hamilton veroverde voor het laatst poleposition bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië van twee jaar geleden. Een dag later pakte hij in dat weekend ook zijn voorlopig laatste overwinning. Voor recordhouder Hamilton was het zaterdag de 104e keer dat hij poleposition veroverde.

Top tien kwalificatie Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.16,609 Max Verstappen (RedBull) - +0.003 Lando Norris (McLaren) - +0.085 Oscar Piastri (McLaren) - +0.085 Zhou Gunayu (Alfa Romeo) - +0.326 Charles Leclerc (Ferrari) - +0.326 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - +0.425 Fernando Alonso (Aston Martin) +0.425 Sergio Pérez (Red Bull) - +0.425 Nico Hülkenberg (Haas) - +0.425

Ricciardo klopt Tsunoda, Russell en Sainz halen Q3 niet

Daniel Ricciardo (dertiende) kon terugkijken op een uitstekende kwalificatie. De vervanger van Nyck de Vries was bij zijn rentree direct sneller dan zijn AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda (zeventiende). George Russell was in Q1 de opvallendste afvaller en moet zondag als achttiende aan de Grand Prix beginnen.

In Q2 ging het mis voor Ferrari-coureur Carlos Sainz (elfde). De Spanjaard kwam twee duizendsten tekort om ten koste van zijn landgenoot Fernando Alonso Q3 te halen. Sergio Pérez doorbrak een negatieve reeks en haalde na vijf races weer eens de top tien. De Mexicaan kon in Q3 echter niet strijden om pole en start zondag als negende.

De Formule 1 experimenteerde tijdens de kwalificatie met een nieuw bandenreglement. In Q1 waren de coureurs verplicht om de harde band te gebruiken. In Q2 moest met de mediumband worden gereden en in Q3 moest de zachte band worden gebruikt. De teams en coureurs hebben normaal gesproken een vrije bandenkeuze in de kwalificatie.

WK-leider Verstappen begint met 99 punten voorsprong op nummer twee Pérez aan de race van zondag (255 om 156 punten). Hamilton (121 punten) staat vierde in het kampioenschap. De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur.