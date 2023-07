Hamilton houdt Verstappen en Pérez achter zich in derde training GP Hongarije

Lewis Hamilton heeft zaterdag de snelste tijd genoteerd in de derde vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. De Mercedes-coureur was twee tienden sneller dan Red Bull-coureurs Max Verstappen (tweede) en Sergio Pérez (derde).

De 38-jarige Hamilton ging de Hungaroring rond in 1.17,811. Daarmee was hij 0,250 seconden sneller dan Verstappen en 0,256 seconden rapper dan Pérez. Haas-coureur Nico Hülkenberg eindigde als vierde en Lando Norris van McLaren completeerde de top vijf.

WK-leider Verstappen is dit weekend in nog geen enkele sessie het snelst geweest in Boedapest, al kwam dat vrijdag ook door de weersomstandigheden en doordat hij banden moest uitsparen. Tijdens de laatste training van het weekend klaagde hij veelvuldig over een gebrek aan grip in zijn RB19.

Mocht Verstappen of Pérez later op zaterdag in de kwalificatie naast poleposition grijpen, dan zou dat pas de tweede keer dit jaar zijn. Alleen Ferrari-coureur Charles Leclerc hield beide Red Bull-coureurs eerder dit seizoen een keer van poleposition af, in Azerbeidzjan.

De Formule 1 experimenteert dit weekend met een nieuw bandenreglement en dat is vooral van invloed op de kwalificatie. In Q1 zijn de coureurs verplicht om de harde band te gebruiken. In Q2 moet met de mediumband worden gereden en in Q3 moet de zachte band worden gebruikt. De teams en coureurs hebben normaal gesproken een vrije bandenkeuze in de kwalificatie.

De derde vrije training verliep zonder incidenten. De kwalificatie begint zaterdag om 16.00 uur. Zondag om 15.00 uur begint de race.