Ricciardo geniet van rentree in Formule 1: 'Voelt alsof ik nooit ben weggeweest'

Daniel Ricciardo genoot vrijdag met volle teugen van zijn rentree in de Formule 1. Voor de kersverse AlphaTauri-coureur voelde het alsof hij de Formule 1 nooit had verlaten.

"Er kwam de laatste dagen veel op me af, maar toen ik mijn helm had opgezet en in de auto stapte, voelde alles heel vertrouwd. Alsof ik nooit ben weggeweest", zei de 34-jarige Ricciardo met een grijns in de paddock van de Hungaroring.

Ricciardo werd anderhalve week geleden door Red Bull aangekondigd als vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri. De Australiër was het laatste halfjaar testrijder voor Red Bull Racing nadat zijn contract bij McLaren na twee moeizame seizoenen niet werd verlengd.

Ricciardo beleefde een vlekkeloze dag tijdens de eerste trainingen voor de Hongaarse Grand Prix. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen eindigde in beide sessies als veertiende. "Maar die positie betekent voor mij niet zoveel", vervolgde Ricciardo.

"Het ging voor mij vandaag puur om gevoel met de auto te krijgen. Vanmorgen hadden we voordat het begon te regenen één ronde kunnen rijden, maar in de middag voelde de auto oké en helemaal niet slecht aan. Ik voelde me al snel comfortabel en kon de limiet van de auto opzoeken. Morgen zal ik me iets meer laten zien. Ik ben optimistisch."