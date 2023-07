Pérez eist met crash opnieuw negatieve hoofdrol op: 'Het was mijn eigen fout'

Sergio Pérez eiste vrijdag met een crash in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije opnieuw een negatieve hoofdrol op. De Mexicaan erkende na afloop dat het zijn eigen fout was.

"Het was gewoon helemaal mijn eigen fout", zei Pérez voor de pitbox van Red Bull Racing op de Hungaroring. "Maar de jongens hebben geweldig werk geleverd door mijn auto op tijd te repareren voor de tweede training. We hebben flink wat data om te bestuderen."

De 33-jarige Pérez verloor al na drie minuten in de eerste vrije training de controle over zijn Red Bull en eindigde met een stevige klap in de bandenstapel. Gelukkig voor de teamgenoot van Max Verstappen begon het daarna te regenen en konden ook de andere coureurs niet veel rijden.

In de tweede training haalde Pérez een groot deel van zijn verloren tijd in. "We moeten in de kwalificatie alle banden gebruiken, dus het was belangrijk dat we in de training alle compounds uitprobeerden. Dat is gelukt. We hebben belangrijke informatie gewonnen."

Red Bull Racing is dit weekend met een flink aantal updates naar Boedapest afgereisd. Pérez vond het lastig om aan te geven in hoeverre de updates hebben gewerkt. "Dat komt ook omdat we door het nieuwe format maar een beperkt aantal banden hebben kunnen gebruiken."

Formule 1 experimenteert met nieuw bandenreglement

De Formule 1 experimenteert dit weekend met een nieuw bandenformat. Teams mogen in plaats van dertien sets slechts elf sets banden per coureur meenemen. In de kwalificatie zijn coureurs in Q1 verplicht om de harde band te gebruiken. In Q2 moet er met de mediumband worden gereden en in Q3 moet de zachte band worden gebruikt. De teams en coureurs hebben normaal gesproken een vrije bandenkeuze in de kwalificatie.

"Ik denk dat we morgen al een beter beeld van de verhoudingen hebben, maar voor nu lijkt het zeker over één ronde heel dicht bij elkaar te zitten. De basis is gelegd voor een solide weekend", aldus Pérez.

Pérez kan een solide weekend ook goed gebruiken. De Mexicaan steekt met name in de kwalificatie in een dramatische vorm. De laatste vijf Grands Prix slaagde hij er geen enkele keer in om Q3 te halen.