Verstappen baalt dat hij door experiment banden moet uitsparen in training

Max Verstappen heeft door het experiment met een nieuw bandenreglement in de kwalificatie vrijdag in de tweede training in Boedapest maar een beperkt aantal rondes kunnen rijden. De Nederlander baalde daar aan het eind van de dag behoorlijk van.

"We konden vandaag niet veel banden gebruiken", zei Verstappen, die de elfde tijd klokte in de tweede vrije training voor de Hongaarse Grand Prix. "Dat komt door dit nieuwe bandenreglement. Daardoor zijn we erg gelimiteerd in de hoeveelheid banden die we kunnen inzetten."

Het nieuwe bandenreglement houdt in dat coureurs in Q1 verplicht zijn om de harde band te gebruiken. In Q2 moet er met de mediumband worden gereden en in Q3 moet de zachte band worden gebruikt. De teams en coureurs hebben normaal gesproken een vrije bandenkeuze in de kwalificatie.

Coureurs mogen normaal gesproken tijdens een Grand Prix-weekend dertien sets banden gebruiken. Dit weekend hebben de teams per coureur maar elf sets banden mogen uitkiezen. Ook bij de Grand Prix van Italië in Monza zal er met het nieuwe bandenreglement worden geëxperimenteerd.

"Ik wilde het vandaag rustiger aan doen met mijn banden, zodat ik me morgen in de derde vrije training nog wat beter kan voorbereiden", zei Verstappen. "Maar het is wel jammer. Er zaten vandaag al veel mensen op de tribunes, maar die hebben we niet veel kunnen laten zien. Daar moet naar gekeken worden. We waren nu gewoon banden aan het uitsparen en dat is niet het juiste om te doen."

'Over het algemeen voelde de auto niet slecht'

Red Bull Racing is dit weekend met een flink aantal updates naar Boedapest afgereisd. Omdat Verstappen zo weinig heeft gereden, vond hij het moeilijk om te zeggen in hoeverre de updates hebben gewerkt. "We hebben vandaag vooral uitgezocht of de data op het asfalt overeenkwamen met de data uit de windtunnel en simulator", vervolgde hij.

"Maar over het algemeen voelde de auto niet slecht. Vooral de long run zag er competitief uit. Hoe snel we over één ronde zijn, vind ik lastig te zeggen, maar ik denk dat onze auto nog steeds sterk is."