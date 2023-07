Verstappen in middenmoot bij tweede training GP Hongarije, Leclerc snelste

Max Verstappen is vrijdag als elfde geëindigd bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. Charles Leclerc was het snelst op het opgedroogde asfalt van de Hungaroring.

De eerste vrije training viel grotendeels in het water door stevige regenval. Voor aanvang van de tweede sessie was de baan opgedroogd en bleef de regen weg. Achter Leclerc eindigde McLaren-coureur Lando Norris als tweede en Pierre Gasly van Alpine completeerde de top drie.

Pérez was in de eerste training nog gecrasht en moest een paar uur later genoegen nemen met de achttiende tijd. Net als Verstappen leek de Mexicaan zich niet in te spannen om snelle tijden te noteren.