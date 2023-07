AlphaTauri-teambaas Tost had veel meer van ontslagen De Vries verwacht

AlphaTauri-teambaas Franz Tost had dit seizoen veel meer van Nyck de Vries verwacht. De inmiddels ontslagen Nederlander stelde volgens de Oostenrijker met name in de laatste twee Grands Prix teleur.

"Vooral tijdens de races in Spielberg en op Silverstone hadden we veel meer van Nyck verwacht, dat waren de circuits die hij kende", zei Tost, die door Red Bull betrokken werd bij het besluit om De Vries te vervangen, vrijdag in Boedapest.

"Red Bull heeft het laatste oordeel, maar we komen regelmatig bij elkaar om het rijdersduo te bespreken. De voor- en nadelen worden per coureur doorgenomen. Vervolgens maken we samen een beslissing."

De 28-jarige De Vries kreeg ruim een week geleden te horen dat hij per direct plaats moest maken voor Daniel Ricciardo (34). Tost vertelde dat het besluit om De Vries te vervangen ook met het oog op de tweede seizoenshelft werd gemaakt. "Daar komen opnieuw veel circuits die hij nog niet kent aan bod", aldus Tost, die na dit seizoen met pensioen gaat.

"We hebben gezien hoe lastig het voor hem was om op tempo te komen op banen waar hij nog nooit had gereden. Hopelijk kan Daniel ons met al zijn ervaring naar voren helpen."

'Was emotionele beslissing om niet verder te gaan'

Tost benadrukte nog maar eens dat De Vries het ook door de schuld van AlphaTauri niet makkelijk heeft gehad. De AT04 is misschien wel de slechtste auto van het veld. AlphaTauri staat met slechts twee punten voor Yuki Tsunoda laatste in het constructeurskampioenschap.

"De voorbereiding was misschien ook niet optimaal", vervolgde Tost. "Voor rookies zijn de huidige auto's moeilijker dan ooit. Je moet echt duizenden kilometers testen om optimaal voorbereid de Formule 1 binnen te komen. Oscar Piastri heeft dat als testrijder bij Alpine wel kunnen doen."

Direct na het ontslag van De Vries belde Tost de coureur uit Sneek op om hem het beste voor de toekomst te wensen. "We hadden altijd een goede werkrelatie, dus het was ook een emotionele beslissing om niet verder te gaan. Ik weet zeker dat hij goed terecht gaat komen."