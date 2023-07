Pérez crasht in training GP Hongarije, Verstappen door regen nauwelijks in actie

Sergio Pérez heeft vrijdag een vervelende eerste training in Hongarije beleefd. De Mexicaanse Red Bull-teamgenoot van Max Verstappen spinde en parkeerde zijn auto in de bandenstapel. Verstappen zelf liet zich nauwelijks zien op de kletsnatte Hungaroring.

De crash van Pérez vond in het begin van de eerste training plaats. Op dat moment was de baan nog droog. Terwijl zijn rokende auto uit de bandenstapel werd verwijderd, gold er een rode vlag en lag de sessie stil.

Verstappen bleef ondertussen geduldig in de pits wachten. De 25-jarige Limburger reed in totaal vier rondjes, maar zette geen tijd neer. Uiteindelijk was George Russell in zijn Mercedes de snelste rijder. Oscar Piastri (McLaren) zette de tweede tijd neer en Lance Stroll (Aston Martin) noteerde de derde tijd.