F1-Team Alpine schuift baas Rossi opzij en kiest voor ervaren Krief

Het Formule 1-team van Alpine heeft Laurent Rossi, de CEO van de Franse renstal, per direct vervangen. De ervaren Philippe Krief neemt de topfunctie over.

De renstal rijdt al jaren in de middenmoot, al won Esteban Ocon in 2021 namens Alpine nog wel de Grand Prix van Hongarije. Het was een van de weinige hoogtepunten sinds Rossi CEO van Alpine was.