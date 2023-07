Hoewel hij niet meer in de Formule 1-paddock rondloopt, was Nyck de Vries donderdag op de Hungaroring wel het gesprek van de dag. De Nederlander werd voorafgaand aan het weekend in Boedapest bij AlphaTauri vervangen door Daniel Ricciardo.

"Hij heeft maar tien races gereden en daar zitten ook circuits bij waar hij niet bekend mee was", zei Yuki Tsunoda. "Ik weet ook hoe Red Bull erin staat, maar als je het mij vraagt had Nyck tot op zijn minst de zomerstop de tijd moeten krijgen."

Als het aan de Japanner had gelegen had zijn teamgenoot in ieder geval nog dit weekend in Boedapest en volgende week in het Belgische Spa-Francorhamps in de auto gezeten.

"Ik heb hem meteen een berichtje gestuurd toen ik het nieuws hoorde. Er waren wel geruchten, maar ook voor mij kwam het als een verrassing", vertelde de 23-jarige coureur uit Kanagawa.

Tsunoda zei tegen De Vries dat hij de beslissing van Red Bull betreurde. "Ik heb hem eerlijk gezegd hoe ik me voelde en dat ik hem waardeerde. Ik kreeg ook een aardig berichtje terug. Hij was een goede teamgenoot en is ook een goede vriend van me geworden. Ik heb een hoop van hem geleerd."

Max Verstappen is na het vertrek van Nyck de Vries de enige Nederlandse coureur in de Formule 1. Foto: Getty Images

Verstappen: 'Iedereen weet dat Nyck een heel goede coureur is'

Ook Max Verstappen sprak lovende woorden over De Vries, al vond de Nederlander niet dat Red Bull zijn landgenoot ook in Boedapest en op Spa-Francorchamps had moeten laten rijden. "Als de beslissing al is gemaakt heeft dat helemaal geen nut meer", zei de tweevoudig wereldkampioen op de persconferentie.

Verstappen kon goed uitleggen waar het volgens hem bij De Vries was misgegaan. "Het heeft te maken met verschillende omstandigheden. Nyck is een geweldige coureur, dat heeft hij in bijna iedere klasse waarin hij heeft gereden laten zien. Maar hij had een auto die niet competitief was. Sowieso zijn deze generatie auto's voor rookies heel moeilijk om onder de knie te krijgen."

Volgens Verstappen krijgt een coureur bij een achterhoedeteam met wat geluk één of twee kansen "om te shinen". "Maar dat gebeurde niet. Vervolgens wil het team iets gaan veranderen en ook dat is onderdeel van de sport. Soms ben je op de verkeerde plaats op het verkeerde moment."

Verstappen relativeerde het vertrek van De Vries. "We moeten niet doen alsof alles nu verloren is. Er zijn andere takken van autosport waar hij net zoveel, zo niet nog meer plezier kan beleven. Er is genoeg plek en hij vindt wel ergens onderdak bij een topteam in een grote raceklasse."

Daniel Ricciardo is de vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri. Foto: Getty Images

Tsunoda vergelijkt De Vries met Lauda in film Rush

Dat De Vries een uitstekend coureur is, zei ook Tsunoda. "Op het asfalt is hij goed, maar als het om feedback geven gaat, is hij echt fenomenaal."

"Hij geeft zulke specifieke informatie over de auto, dat moet ik nog leren. Ik heb zoiets bij andere coureurs nog nooit gezien. Na de test van vorig jaar in Abu Dhabi bijvoorbeeld vertelde hij tot in detail hoe de voorvleugel zich gedroeg door de bochten. Het bleek tot in de details volledig te kloppen. Dat was ongelooflijk."

Tsunoda verwees naar de film Rush, een succesvolle actiefilm uit 2013 over de rivaliteit tussen Formule 1-legendes Niki Lauda en James Hunt. Te zien is dat Lauda een uitstekend gevoel heeft voor het gedrag van zowel raceauto's als straatauto's. "Eigenlijk is Nyck wat dat betreft ook een soort Niki Lauda."