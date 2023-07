Verstappen ziet dat Ricciardo is opgeleefd: 'Denk dat hij even pauze nodig had'

Max Verstappen heeft er vertrouwen in dat Daniel Ricciardo een succesvolle rentree in de Formule 1 maakt. Volgens de regerend wereldkampioen is de Australiër, die dit weekend ten koste van Nyck de Vries instapt bij AlphaTauri, de laatste maanden opgeleefd.

"Ik denk dat hij gewoon even een pauze nodig had", zei de 25-jarige Verstappen donderdag voor het motorhome van Red Bull Racing in de paddock van de Hungaroring. Daar staat dit weekend de Grand Prix van Hongarije op het programma.

"Naar mate hij langer bij ons was, zag ik hem steeds iets meer lachen en meer vertrouwd raken binnen het team. Ik denk dat dat gewoon automatisch ging. En natuurlijk, als je twee jaar hebt meegemaakt dat het niet lekker liep, dan is het heel normaal dat iemand even tijd nodig heeft om een beetje afstand te nemen. Dan kom je ook weer sterker terug."

De 34-jarige Ricciardo werd vorige week aangekondigd als vervanger van De Vries, die vanwege ondermaatse prestaties na tien Grands Prix moest vertrekken bij AlphaTauri. Voor Ricciardo betekent dat een terugkeer in de Formule 1 nadat eind vorig jaar zijn contract bij McLaren niet werd verlengd. Hij stond bij Red Bull al onder contract als testrijder.

Daniel Ricciardo maakt dit weekend zijn rentree in de Formule 1. Foto: Getty Images

Verstappen: 'Updates stonden al langer op de planning'

Red Bull introduceert dit weekend een flink pakket aan updates op de auto's van Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez. Het opvallendste verschil is de luchtinlaat op de sidepods die een stuk smaller is geworden.

Volgens Verstappen stonden de updates al lang van tevoren op de planning. "Gedurende het seizoen geef ik aan waar nog iets meer te halen valt, maar deze updates staan al heel lang gepland, dus daar heb ik niet heel veel invloed op", vervolgde Verstappen.

"Natuurlijk werkt het team ook aan de auto van volgend jaar, maar het is niet dat we nu opeens veel meer focus op dit soort upgrades hebben. Dat is gewoon al allemaal uitgerold over het hele seizoen. We zien wel wat het oplevert."