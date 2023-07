Ricciardo wil AlphaTauri omhoog helpen: 'Is voor mij een geweldige kans'

Daniel Ricciardo heeft zijn liefde voor Formule 1 teruggevonden. De goedlachse Australiër maakt dit weekend in Hongarije zijn rentree in de koningsklasse als vervanger van de door AlphaTauri ontslagen Nyck de Vries.

Zelden was het gezamenlijke motorhome van Red Bull Racing en AlphaTauri gevuld met zoveel journalisten als op donderdag tijdens het eerste persmoment van Ricciardo als AlphaTauri-coureur. Met zijn kenmerkende grijns werkte hij zich door de menigte richting de hoek van het motorhome waar een tafel voor hem klaarstond.

"Wow, wat veel mensen", waren Ricciardo's eerste woorden. "En dan ben ik nu alleen nog maar teruggekeerd. Hoe druk zal het straks dan wel niet zijn als ik wereldkampioen word?"

De 34-jarige Ricciardo stond een half jaar langs de zijlijn. Voor wie hem kent en hem donderdag hoorde praten, leek het alsof hij nooit was weggeweest. Ricciardo was goedgehumeurd, maakte grapjes en zei vooral dat-ie niet kon wachten om weer achter het stuur te kruipen.

Ricciardo overtuigde een week geleden de leiding van Red Bull Racing om hem per direct in te zetten als vervanger van De Vries. Na elf testrondes op Silverstone had Red Bull-topman Helmut Marko genoeg gezien: Ricciardo was competitief en mocht meteen instappen. Zelfs twee races wachten tot de zomerstop hoefde niet.

Daniel Ricciardo maakt dit weekend zijn rentree in de Formule 1. Foto: Getty Images

Ricciardo wil niet meegaan in pessimisme rond AlphaTauri

Hoewel hij het afgelopen jaar al als testrijder bij Red Bull actief was, veranderde die mededeling alles voor Ricciardo. "Toen ik de auto instapte, dacht ik daar helemaal niet over na. Ik wilde gewoon plezier hebben en lol maken. De tijden bleken goed en ik was competitief. Vervolgens was ik weer volwaardig racecoureur."

Lol hebben en plezier maken is precies wat Ricciardo de rest van dit seizoen wil doen. Dat zou nog best lastig kunnen worden, aangezien hij in een van de langzaamste auto's van het veld rijdt. "Daar heb ik me al op ingesteld", zei Ricciardo.

"Hij zal niet zo snel gaan als de auto waarin ik vorige week heb gereden. Maar ik ga er het beste van maken. Ik heb met deze auto op de simulator gereden en toen voelde het allemaal oké aan."

Hoewel er genoeg op AlphaTauri valt aan te merken - het team staat laatste in het constructeurskampioenschap - weigert Ricciardo "om in het pessimisme mee te gaan". "Want dat is nergens voor nodig. Het is gewoon een auto waarmee ik moet gaan werken en voor mij is het een geweldige kans om weer in de hoogste tak van de autosport actief te zijn."

Tijdschema GP Hongarije Vrijdag 21 juli 13.30-14.30 uur : Eerste vrije training

: Eerste vrije training Vrijdag 21 juli 17.00-18.00 uur: Tweede vrije training

Tweede vrije training Zaterdag 22 juli 12.30-13.30 uur: Derde vrije training

Derde vrije training Zaterdag 22 juli 16.00-17.00 uur: Kwalificatie

Kwalificatie Zondag 23 juli 15.00 uur: Race

'Red Bull voelt nog steeds vertrouwd'

Ricciardo, die de laatste twee seizoenen bij McLaren onder contract stond, keerde begin dit jaar terug bij Red Bull als testcoureur. De coureur uit Perth maakte deel uit van het talentenprogramma van de energiedrankjesfabrikant. In 2012 en 2013 beleefde hij zijn doorbraak bij Toro Rosso, het huidige AlphaTauri en in 2014 verkaste hij naar het grote Red Bull Racing waar hij de opvolger werd van zijn landgenoot Mark Webber.

"Het voelt hier nog steeds heel vertrouwd, maar ik ben ook niet zo heel lang weggeweest", zei Ricciardo, die Red Bull na 2018 verruilde voor Renault.

"Dat ik nu terug ben in de Red Bull-familie roept allemaal oude gevoelens op. Red Bull is een heel belangrijk onderdeel in mijn leven geweest. Ik had niet verwacht dat ik in Boedapest in de auto zou zitten, maar ik probeerde er wel continu klaar en fit voor te zijn. Dat ik in kon stappen als het team me nodig zou hebben. Ik ga mijn stinkende best doen."