Ricciardo leeft mee met De Vries: 'Maar hij weet hoe het in deze sport werkt'

Daniel Ricciardo heeft te doen met Nyck de Vries, al denkt hij dat de ontslagen Nederlander weet hoe het in de autosport werkt. De Australiër neemt dit weekend bij de Grand Prix van Hongarije de AlphaTauri over van De Vries.

"Natuurlijk heb ik te doen met coureurs die zoiets meemaken", zei Ricciardo donderdag in een volgepakt motorhome van Red Bull Racing op de Hungaroring. "We werken er allemaal ons hele leven lang aan om hier te komen. Dus ja, ik leef met Nyck mee."

"Tegelijkertijd heeft hij in de Formule 1 nog niet zoveel ervaring, maar hij heeft al wel veel ervaring in andere takken van autosport. Hij is al eind twintig, dus ik denk dat hij volwassen genoeg is om te weten hoe het in de sport werkt."