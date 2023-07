Nyck de Vries reageert voor het eerst op Formule 1-exit: 'Natuurlijk doet het pijn'

Nyck de Vries heeft woensdag voor het eerst gereageerd op zijn noodgedwongen vertrek bij AlphaTauri. Na slechts tien F1-races werd de Nederlander wegens teleurstellende resultaten al weggestuurd bij het zusterteam van Red Bull Racing.

De Vries werd vorig vorige week dinsdag weggestuurd bij AlphaTauri, waar hij wordt vervangen door Daniel Ricciardo. De Vries wist in zijn eerste tien races geen punten te behalen en stond laatste in de WK-stand.

"Het leven is niet een bestemming, het is een reis. Soms moet je de moeilijke weg nemen om te komen waar je wil zijn", schrijft De Vries filosofisch. "Dit was gewoon een andere ervaring. We gaan door en kijken naar de toekomst."