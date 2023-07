Vooruitblik F1: 'Druk op De Vries' vervanger Ricciardo is enorm'

Volgens coureur Ho-Pin Tung is de druk op Daniel Ricciardo, de vervanger van Nyck de Vries, enorm. Een vooruitblik op de Grand Prix van Hongarije.

Afgelopen week is er al veel gezegd over Nyck de Vries, maar iets minder over het aanstaande debuut van Daniel Ricciardo. Wat verwacht je van de Australiër en in hoeverre is dit een goed moment voor hem om in te stappen?

"Dat is vooral in de Nederlandse pers zo geweest. Internationaal is de terugkeer van Ricciardo natuurlijk groot nieuws en is er veel over geschreven. Er zullen veel ogen op hem zijn gericht. Zelf zal hij ongetwijfeld alleen maar zijn typerend grote lach laten zien, maar de druk is natuurlijk enorm. Dit is toch een soort onofficiële auditie voor een terugkeer naar een racestoel bij Red Bull Racing. Het is dus echt een make or break-moment."

"Wat dat betreft is het een grote gok voor hem, maar tegelijkertijd heeft bij bij Red Bull Racing een contract voor alleen dit jaar. Je zou ook kunnen zeggen dat hij na zijn slechte McLaren-jaren eigenlijk weinig meer heeft te verliezen. In de Pirelli-bandentest voor Red Bull op Silverstone deed hij het volgens het team erg goed. Zo goed zelfs dat zijn snelste tijd hem een plaats op de eerste startrij had opgeleverd tijdens de Grand Prix op Silverstone, een paar dagen eerder. Maar tijden bij zijn test moet je altijd met een korreltje zout nemen. Je weet niet welke compound er wordt gebruikt en hoe de omstandigheden zijn."

"Instappen midden in een seizoen is altijd enorm lastig en die gemaakte kilometers in de test zullen erg in zijn voordeel werken. Wat ook zal helpen, is dat Ricciardo in zijn Red Bull-jaren altijd goed heeft gescoord op de Hungaroring, inclusief een overwinning in 2014. Het circuit ligt hem goed. Dat is een grote plus in deze situatie, dat geeft net dat beetje extra comfort en vertrouwen. Daarnaast zou de Hungaroring weleens een van de relatief betere circuits voor de AlphaTauri kunnen zijn. Maar het blijft relatief, punten scoren met die auto lijkt erg ver weg en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda is de belangrijkste graadmeter."

Formule 1 experimenteert met banden De Formule 1 experimenteert dit weekend met een nieuw bandenreglement in de kwalificatie. In Q1 zijn de coureurs verplicht om de harde band te gebruiken, in Q2 moet er met de mediumband gereden en in Q3 moet de zachte band worden gebruikt. De teams en coureurs hebben normaal gesproken een vrije bandenkeuze in de kwalificatie.

We krijgen dit weekend (als het droog blijft) een experiment met banden in de kwalificatie. Gaat dat iets doen met de verhoudingen?

"Dat zou zeker kunnen. Het is een bekend gegeven dat de bandenwarm-up voor sommige auto's een stuk lastiger is dan voor andere. Mercedes bijvoorbeeld heeft daar altijd wat moeite mee. Vooral Q1 met verplicht de harde compound kan dan weleens voor verrassingen zorgen, zeker op een krap circuit als de Hungaroring. Het zijn dan vooral de voorbanden die lastig zijn, je moet genoeg energie kunnen genereren om die exact op hetzelfde moment gereed te hebben als de achterbanden. Dat is zeker op een relatief langzame en korte baan als de Hungaroring niet gemakkelijk. Ook omdat je vaak moet inhouden om een gat te zoeken en dat helpt natuurlijk niet."

"Krijg je de banden niet in het window, dan heb je simpelweg geen grip en dat wordt qua tijd extra uitvergroot op de vele langzame doordraaiende bochten van de Hungaroring. Of we dit zullen gaan zien, zal afhangen van het weer en vooral de baantemperatuur."

De lay-out van de Hungaroring.

Red Bull komt dit weekend met een behoorlijk pakket aan updates. In hoeverre moet de concurrentie daar bang voor zijn?

"Ik zal niet zeggen dat de concurrentie met angst en beven toekijkt. Dat komt vooral omdat de Red Bull sowieso al superieur is dit seizoen. Ze zijn het snelste en dat blijven ze ook. Het wordt vooral interessant om te zien of de updates de zwakke punten van de auto weten op te lossen, het gedrag over kerbstones bijvoorbeeld."

"Budapest is een hobbelige baan waar het goed kunnen rijden over kerbstones relatief belangrijk is. En we weten dat de Red Bull op hogesnelheidcircuits relatief extra sterk is waar efficiëntie belangrijk is. Dus qua auto is voor Red Bull relatief gezien de meeste verbetering te pakken op langzame banen en in langzame bochten. Dat zijn circuits, zoals de Hungaroring, waar downforce belangrijk is. Het is misschien geen toeval dat Red Bull juist hier met de updates komt."

Als coureur heb jij ook veel op de Hungaroring geracet. Wat is het geheim van een snelle ronde?

"Het circuit kent veel lange doordraaiende bochten waar geduld van een coureur erg belangrijk is. Ben je te gretig en ga je iets te vroeg op je gas, dan creëer je gemakkelijk zelf onderstuur. Het is een kleine, smalle baan dus het is extra van belang om alle kerbstones bij het uitkomen van de bochten goed en volledig te benutten. Fysiek is het ook een lastige baan omdat het constant blijft draaien en het rechte stuk heel kort is. Er is dus weinig tijd om uit te rusten."

Tot slot, denk je dat McLaren net zo sterk voor de dag kan komen als op Silverstone?

"Ik durf daar geen uitspraken meer over te doen. Het is zo veranderlijk dit seizoen. Silverstone is ook zo'n ander circuit dat prestaties daar weinig zeggen over hoe goed de auto het zal doen op de Hungaroring. Maar dat ze een grote stap hebben gezet, is duidelijk. Vergeet niet dat McLaren bij de seizoensopening in Bahrein hopeloos achteraan bungelde. Het zal dit weekend wel weer dichter bij elkaar zitten qua tijden. Persoonlijk denk ik dat Mercedes er ook weer beter bij zit, mits het warm is."