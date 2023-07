Marko belde Nyck de Vries al met slecht nieuws na elf testrondjes Ricciardo

De test van Daniel Ricciardo vorige week op Silverstone was bepalend voor het lot van Nyck de Vries. Terwijl de Australiër aan de Red Bull-top liet zien de snelheid nog te hebben, kreeg De Vries al snel het telefoontje dat hij werd vervangen.

Dat vertelt Red Bull-teambaas Christian Horner in de F1 Nation-podcast die maandag verscheen. "De test was nog lang niet afgelopen, maar het ging daarna sneller dan verwacht", herinnert de Brit zich.

Ricciardo kreeg als derde coureur van Red Bull de kans om tijdens de bandentest van Pirelli te laten zien wat hij nog in huis heeft. Als dat voldoende was, dan waren de kansen voor De Vries bij Red Bull-opleidingsteam AlphaTauri meteen verkeken.

Terwijl de Australiër goede rondetijden op de klok zette, pakte Helmut Marko zijn telefoon. "Helmut heeft met Nyck gesproken. Hij was degene die hem heeft aangenomen. En hij was dus ook degene die met Nyck sprak, in ronde 11 van de test geloof ik."

Ricciardo maakte direct indruk tijdens zijn Red Bull-test. Foto: Getty Images

'Nyck was een soort noodoplossing'

Marko liet eerder al doorschemeren dat Horner geen voorstander was van het aantrekken van De Vries. De teambaas van Max Verstappen bevestigt dat.

"Nyck is een zeer capabele coureur. Een kampioen in de Formule E, in de Formule 2 en hij heeft veel ervaring. Hij is geen jonge coureur als je naar zijn leeftijd (28) kijkt", vertelt Horner.

"Ik zag daarom niet in hoe hij in ons juniorprogramma paste. Het was meer een noodoplossing", bekent Horner. Red Bull had door het vertrek van Pierre Gasly bij AlphaTauri geen kant-en-klare vervanger klaarstaan. Liam Lawson (21) was er nog niet klaar voor en werd eerst naar de Japanse Super Formula gestuurd om ervaring op te doen.

Toch waren de verwachtingen rondom De Vries hooggespannen, juist gezien zijn ervaring. "Hij had weliswaar weinig ervaring in de Formule 1, maar verder is hij een ervaren coureur", vindt Horner. "En met dat in het achterhoofd vonden we dat hij niet naar verwachting presteerde."

De ervaren De Vries voldeed niet aan de verwachtingen van Red Bull. Foto: Pro Shots

Testtijden Ricciardo waren indrukwekkend

Of Ricciardo zeven maanden na zijn laatste race voor McLaren nog wel aan de eisen van Red Bull kon voldoen was dus de vraag, die hij tijdens die test al snel positief beantwoordde.

"Binnen drie of vier ronden zat hij al binnen een seconde van wat onze vaste coureurs reden", vertelt Horner. "En de eerste keer dat hij er vol voor ging, dat was ronde zeven denk ik, reed hij al een tijd die hem op de eerste startrij van de Grand Prix had gezet. Dus dat was zeer indrukwekkend. Ik was blij voor hem dat hij dat nog in zich heeft."

De Red Bull-doctrine om snel besluiten te nemen werd vervolgens toegepast. De Vries leek tijd te hebben tot de zomerstop, of misschien tot zijn thuisrace in Zandvoort, maar Horner zag dat niet zitten. Vanaf Hongarije zit Ricciardo naast Yuki Tsunoda in de AlphaTauri.

"De situatie was duidelijk. Er was geen reden om te wachten. Als we het toch doen, geef Daniel dan twaalf races om te laten zien wat hij nog kan."