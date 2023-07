Voormalig Red Bull-coureur Robert Doornbos zag het einde van de F1-loopbaan van Nyck de Vries al aankomen. De Nederlander werd deze week ontslagen bij AlphaTauri. Ho-Pin Tung ziet in andere raceklassen nog een mooie toekomst voor hem weggelegd.

Doornbos, de laatste jaren als Formule 1-analist het vaste gezicht van Ziggo Sport, kreeg in 2006 ook twee belletjes van Red Bull-topman Helmut Marko. "Het eerste telefoontje was positief, want toen kreeg ik te horen dat ik mocht instappen bij Red Bull", vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Een paar maanden later kreeg ik het telefoontje dat het klaar was en hoorde ik dat ik juist niet meer hoefde in te stappen. Ik werd gedegradeerd tot testrijder, want er werd gekozen voor Mark Webber."

Zeventien jaar later is die keiharde cultuur binnen Red Bull niet veranderd. De Vries kreeg dinsdag ondanks een doorlopend contract te horen dat het na tien races bij AlphaTauri klaar was voor hem. Twee races voor de zomerstop, en dus ook voor zijn thuisrace in Zandvoort. Hij wordt vervangen door de inmiddels 34-jarige Daniel Ricciardo.

"Daar kan je gevoelens bij hebben en natuurlijk komt dat even aan. Die jongensdroom om Formule 1 te rijden is voor iedere coureur het ultieme. Maar tegelijkertijd zien we ook de feiten", zegt Doornbos.

'Nyck heeft lang genoeg de tijd gekregen'

Zo was De Vries steevast langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Bovendien zag Doornbos de 28-jarige De Vries - net als Red Bull-topman Marko - door zijn ruime ervaring in de autosport niet als rookie. "Veel mensen denken daar anders over, maar ik vind mede daarom ook dat Nyck lang genoeg de tijd heeft gekregen."

"Dit is de Formule 1, de absolute top. Het is the pinnacle of motorsport, de elite. En laten we eerlijk zijn: Nyck was geen rookie meer. Je kan hem niet vergelijken met iemand die net uit de Formule 2 komt en gelijk in een Formule 1-auto stapt. Denk aan Logan Sargeant en in zekere zin ook Oscar Piastri. Hij werkte al jaren als Formule 1-testcoureur en had ruime ervaring in andere raceklassen. Nyck had bovendien als coureur al een Grand Prix-weekend meegemaakt."

Tijdens dat Grand Prix-weekend, vorig jaar in het Italiaanse Monza, raakte Marko gecharmeerd van Williams-invaller De Vries. In tegenstelling tot Red Bull-teambaas Christian Horner, die openlijk twijfelde aan de aanstelling van de Nederlander. Onlangs vertelde AlphaTauri-teambaas Franz Tost ook nog dat hij er in eerste instantie voor had gepleit om in plaats van De Vries Mick Schumacher aan te trekken.

Als het om de rijders bij Red Bull gaat, geeft de mening van topman Marko de doorslag. Die koos dus alsnog voor De Vries. "Uit ervaring weet ik dat wanneer Helmut Marko jou het gevoel geeft dat je met jouw ervaring en talent het verschil moet maken, je dat ook moet doen. Gebeurt dat niet, dan weet je dat je op een tijdbommetje zit. Nyck moet dat ook hebben geweten. Gezien Nycks ervaring en leeftijd begrijp ik dat ze binnen Red Bull andere verwachtingen van hem hadden. En dat staat los van of die auto wel of niet goed was."

1:46 Afspelen knop Scorebordjournalistiek bij De Vries: 'Zijn F1-zitje was onhoudbaar'

'De Vries legde hoofd op hakblok door bij Red Bull te tekenen'

Volgens coureur en Viaplay-analist Tung legde De Vries zijn hoofd ook "direct op het hakblok" door bij Red Bull te tekenen. "Eén persoon neemt daar alle beslissingen. En van Marko weet je hoe meedogenloos hij is. In het verleden heeft hij ook veel andere coureurs gewetenloos eruit gegooid."

"Het werkt twee kanten op", vervolgt Tung, die tegen De Vries heeft geracet in het World Endurance Championship. "Red Bull heeft hem op basis van één goede race wel de kans op een vast contract gegeven. Maar daarna branden ze je ook heel snel af, als je niet aan de verwachtingen voldoet."

De verwachtingen rond De Vries namen eind vorig jaar al toe na een testweek in Abu Dhabi. Daar maakte de coureur uit Sneek indruk op teambaas Tost. De Oostenrijker zei destijds dat De Vries uitstekende feedback gaf en dat hij verwachtte dat De Vries het team op sleeptouw kon nemen met zijn ervaring als testcoureur.

Tung: "Zo'n veer in je kont is natuurlijk leuk, maar tegelijkertijd zet dat ook de druk er vol op. Daar kwam nog eens bij dat testcoureur Liam Lawson het heel goed deed in Japan en ook Daniel Ricciardo werd aangetrokken als reservecoureur. Mede daardoor werd de druk gaandeweg het jaar steeds verder opgevoerd."

"Als coureur moet je proberen je daarvoor af te sluiten, maar dat is gewoon lastig. Zeker als je ook nog eens een auto hebt die niet heel goed is, binnen een team waarbij het niet helemaal lekker loopt. En dan heb je ook nog eens Helmut Marko, van wie je weet dat hij harde beslissingen neemt en je weinig krediet geeft."

Robert Doornbos (rechts) samen met David Coulthard als coureur van Red Bull Racing in 2006. Foto: ANP

Terugkeer in F1 wordt lastig verhaal voor De Vries

Doornbos en Tung zijn het erover eens dat een vervolg in de Formule 1 een lastig verhaal wordt voor De Vries. Daarbuiten is voor hem nog een mooie toekomst mogelijk. Doornbos: "Zeg nooit nooit. Er zijn meerdere wegen die naar een terugkeer kunnen leiden. Kijk naar jongens als Pierre Gasly en Alexander Albon, al hadden zij wel het momentum. Misschien is er voor hem nog een rol als testcoureur weggelegd, al denk ik dat ook dat een moeilijk verhaal wordt."

Volgens Tung staat De Vries er ondanks een mislukt F1-avontuur nog steeds goed op in de racewereld. "Vergis je niet, iedereen kent zijn kwaliteiten en men is ook echt onder de indruk van hoe snel hij is. Nyck is een uitstekende coureur en ik weet zeker dat hij een stoel bij een fabrikant in een andere raceklasse krijgt. Het zou me niks verbazen als de teambazen voor hem in de rij staan."