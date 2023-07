Veelbesproken belasting een feit: 'funtaks' op kaartjes voor GP in Zandvoort

De invoering van de veelbesproken 'vermakelijkheidsbelasting' in Zandvoort is een feit. Door de zogenoemde funtaks moeten bezoekers van de Grand Prix van Nederland in 2024 en 2025 een toeslag van enkele euro's betalen op de kaartjes.

Het voorstel was ingediend door het college van burgemeester en wethouders en werd dinsdag goedgekeurd door de gemeenteraad. Volgens het college kost de Formule 1-race de gemeente elk jaar zo'n 800.000 euro.

Met de funtaks van 3 euro per kaartje worden die kosten gedekt. Het zal voor de toeschouwers geen groot verschil maken; de tickets voor de meeste tribunes kosten nu namelijk al honderden euro's.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk zei vorige maand al dat hij tegenstander was van de funtaks. "Wij zijn het er niet mee eens. We komen juist veel geld brengen met dit evenement. Daar kan de gemeente nog jaren op teren."

Organisatie probeerde gemeente van gedachten te veranderen

De organisatie van de Grand Prix van Nederland had vorige maand nog de hoop dat de funtaks niet zou worden ingevoerd. Er liepen gesprekken met de betrokken partijen, maar daarin werden de gemeenteraad en het college niet overtuigd.

De vermakelijkheidsbelasting geldt alleen voor evenementen in de gemeente Zandvoort die meer dan 10.000 bezoekers op een dag trekken. De Grand Prix van Zandvoort is met meer dan 100.000 bezoekers in het weekend een van de weinige evenementen die dat aantal aantikken.