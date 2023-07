Terugblik F1: 'Norris en Piastri gaan we vaker vooraan zien dit jaar'

Volgens coureur Ho-Pin Tung gaan McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zich vaker vooraan laten zien dit jaar. Een terugblik op de Grand Prix van Groot-Brittannië.

McLaren was met Lando Norris (tweede) en Oscar Piastri (vierde) de verrassing van het weekend. Was jij verbaasd door hun snelheid?

"Als je kijkt naar de snelheid van Norris in Oostenrijk, daar was hij natuurlijk ook al erg sterk. Zowel over één ronde als in de race. Piastri had daar de updates nog niet, maar Norris was wat dat betreft wel een goede graadmeter. Dit weekend waren ze aan elkaar gewaagd."

"Toch was het wel verrassend dat ze zo sterk waren. Ik had wel gedacht dat ze goed zouden zijn, maar niet zó goed. Natuurlijk is het zo dat je downforce nodig hebt, maar zeker in de kwalificatie is dit een circuit met veel bochten die volgas zijn. Als je dan een auto hebt die efficiënt is, werkt dat enorm in je voordeel."

Denk je dat dit weekend een incident was of gaan we McLaren vaker vooraan zien dit jaar?

"Op dit type circuits denk ik dat we McLaren vaker vooraan gaan zien. De Red Bull Ring en Silverstone lijken heel verschillend, maar in zekere zin hebben beide banen ook veel gelijkenissen. Beide circuits hebben stukken met snelle glooiende gedeeltes en bochten waar je vooral veel snelheid de bocht mee in moet nemen. En dat lijkt deze auto goed te liggen. Ik had alleen wel wat meer verwacht van Ferrari dit weekend, die waren in Oostenrijk natuurlijk ook behoorlijk sterk."

1:15 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen troeft McLaren af en wint Britse Grand Prix

Heb je eigenlijk enig idee welk team achter Red Bull nou het tweede team is?

"Dat lijkt heel erg van het type circuit en de weersomstandigheden af te hangen. Dan bedoel ik niet nat of droog, maar koud of warm. Dat is natuurlijk een van de grote voordelen van de Red Bull. Die lijkt het overal en onder alle omstandigheden goed te kunnen doen."

Maar wel met slechts één auto.

"We hoorden Verstappen ook wel een paar keer klagen over de wind. En nu is het natuurlijk wel zo dat Silverstone door de ligging ook echt een circuit is waar je daar relatief veel last van hebt. Het ligt heel open en is heel groot. Dat speelt gewoon mee. Op Verstappen heeft dat relatief weinig invloed, maar in het geval van Pérez is dat anders, want ik kan me voorstellen dat hij niet met 200 procent vertrouwen in zijn auto zit. Op het moment dat je dan last krijgt van instabiliteit in de auto, zet je dat automatisch een stapje terug. Zeker in de situatie zoals in de kwalificatie."

"Als de baanomstandigheden afwijkend zijn, als het dus niet volledig droog is, kan je echt zien dat het qua vertrouwen en het gevoel dat hij met de auto heeft gewoon niet goed zit. Want als er maar iets is wat er niet klopt of niet goed gaat, dan valt het ook meteen helemaal mis bij hem. Hij is niet opeens vergeten hoe hij moet rijden, maar je ziet wel dat hij gewoon niet comfortabel is."

1:41 Afspelen knop Norris pakt leiding af van Verstappen bij Britse Grand Prix

Zoiets kan je volgens mij alleen doorbreken door wél een keer een goed resultaat neer te zetten. Maar in zijn huidige vorm lijkt me dat nogal lastig.

"Ik denk dat het niet alleen zelfvertrouwen is. Het gaat ook om het algehele gevoel dat hij met de auto heeft. Eigenlijk is het een combinatie van beide. Maar als de omstandigheden ook maar iets afwijken, raakt hij helemaal van slag. Het is een beetje hetzelfde met wat er in Oostenrijk gebeurde. Daar was auto nog sneller dan ie hier was, maar toen kreeg hij in de kwalificatie met die tracklimits te maken. Dan is er ineens onverwachte druk en valt het ineens helemaal verkeerd. Nu ook weer met de baan die dan niet helemaal droog is. Waar je dus agressief moet zijn met de warm-up van je banden en de baan goed moet kunnen lezen qua grip. Dan krijgt hij het gewoon niet voor elkaar. Dat heeft vooral met zijn gevoel met de auto te maken."

Wat vond je van het weekend van Nyck de Vries?

"Ik moet eerlijk zeggen dat we hem helemaal niet gezien hebben, eigenlijk alleen eventjes toen hij in contact was gekomen met Nico Hülkenberg. Dat is dan toch wel weer jammer. In de eerste vrije training was ik nog wel enthousiast, want toen was hij eigenlijk best wel snel. De updates leken goed te werken, maar gedurende het weekend bleek dat toch niet zo te zijn, helaas."

"Het feit dat we hem in de race niet hebben gezien, is geen goed teken. Want dat betekent dat hij niks spectaculairs heeft laten zien. Aan punten hoeven ze bij AlphaTauri sowieso niet te denken, daar zitten ze veel te ver bij vandaan. Maar ook op andere manieren met mooie of spectaculaire inhaalacties heeft hij zich helaas niet kunnen tonen. De momenten van snelheid waren er ook niet. Die waren er ook niet bij zijn teamgenoot Tsunoda trouwens, maar Nyck is wel weer langzamer dan hij. Dat is ook niet goed."

Tot slot: Max Verstappen hebben we eigenlijk nog helemaal niet genoemd. Begint zijn dominantie misschien al een beetje normaal te worden?

"Het was weer een uitstekend weekend voor hem, maar die poleronde, daar moest hij nog wel even flink voor gaan zitten. Hij had niet eens alle beste sectoren bij elkaar, terwijl de baan natuurlijk wel aan het opdrogen was. Dus dat is iets wat je normaal gesproken niet ziet eigenlijk."