Horner blijft tegenvallende Pérez steunen: 'Geen plannen met Ricciardo'

Red Bull-teambaas Christian Horner houdt vertrouwen in Sergio Pérez, die in de schaduw van Max Verstappen wederom een moeilijk weekend beleefde. Terwijl zijn kopman won op Silverstone, werd de Mexicaan zesde.

"De manier waarop hij racet blijft goed", prees Horner zijn coureur. "Het is vervelend dat 'Checo' zich weer terug moest knokken na een slechte kwalificatie, maar de snelheid was er. En zijn inhaalactie op Carlos Sainz in Stowe was geweldig."

Volgens Horner steunt het team Pérez volop om zijn problemen in de kwalificatie te overwinnen. Voor de vijfde race op rij haalde de nummer twee in de WK-stand het slotdeel van de strijd om de startplaatsen niet.

"Zoals altijd in sport zit het voor 90 procent in zijn hoofd. Checo heeft gewoon een goede kwalificatie nodig en dan vindt hij zijn momentum wel weer."

Ricciardo rijdt bandentest voor Pirelli

Het vertrouwen is er dus binnen het team, ook al test Daniel Ricciardo dinsdag met de Red Bull op Silverstone. Horner vindt het vooral belangrijk dat de Australiër weer eens meters maakt.

"Het is een belangrijke bandentest voor Pirelli, maar voor ons is het geweldig om Daniel terug te zien in een Red Bull. We zijn erg benieuwd waartoe hij in staat is, zowel fysiek als mentaal. Het is een mooie kans voor hem om te rijden in de auto die net de Britse Grand Prix heeft gewonnen."

'Wilden Ricciardo niet stilletjes laten verdwijnen'

De test voedt de geruchten dat Ricciardo wordt klaargestoomd om Pérez te vervangen, maar volgens Horner komt de 34-jarige Australiër voorlopig niet in aanmerking voor een racezitje. "Dat zijn we zeker niet van plan. Het is gewoon een interessante test, en het was ook zonde geweest als Daniel stilletjes was verdwenen."

Horner ontkent ook dat er weinig zorgen zijn om Pérez omdat Verstappen in zijn eentje al ruim aan kop gaat in het constructeurskampioenschap.