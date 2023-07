Norris geniet van 'beste podiumplaats' tot nog toe: 'Mijn hart ging tekeer'

Lando Norris was zondag verheugd met zijn podiumplek in Silverstone. De McLaren-coureur kwam bij de Grand Prix van Groot-Brittannië achter winnaar Max Verstappen als tweede over de finish en mocht voor de zevende keer in zijn loopbaan naar het ereschavot.

"Ik denk dat dit wel mijn beste podiumplaats tot nog toe is", zei Norris op de persconferentie. "Dit is mijn thuisrace en het was geweldig om op het podium alle fans te zien en te horen. Als klein jongetje zag ik in 2007 en 2008 Lewis en Fernando knokken om de podiumplaatsen op dit circuit en nu sta ik er gewoon zelf."

De 23-jarige Norris startte als tweede op het Britse circuit en nam dankzij een goede start de leiding over van Verstappen. De Brit hield die plek een aantal rondes vast, maar moest zich al snel gewonnen geven tegen de veel snellere Nederlander.

"Mijn hart ging wel even tekeer toen ik aan de leiding reed", vertelde Norris. "Ik wist dat ik het waarschijnlijk niet ging volhouden, maar ik kon daardoor wel uit de mogelijke chaos bij de eerste bocht blijven."

McLaren begon het seizoen stroef, maar dankzij een flink pakket aan updates heeft het team uit Woking de weg omhoog ingezet. "De auto is zeker beter geworden, maar de mensen moeten niet verwachten dat we nu de rest van het seizoen vooraan zullen rijden", temperde Norris de verwachtingen. "We liggen qua pakket nog ver achter Red Bull en ook zeker achter een team als Mercedes."

Norris komt samen met zijn collega-coureurs over twee weken weer in actie als in Boedapest de Grand Prix van Hongarije op het programma staat. Een week later wordt er geracet op het Belgische Spa-Francorchamps, de laatste race voor de zomerstop.