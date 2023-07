De Vries positief over race op Silverstone, safetycar kwam hem slecht uit

Ondanks een zeventiende en laatste plaats blikte Nyck de Vries zondag met een positief gevoel terug op zijn Britse Grand Prix. De Nederlander had een goed tempo in de race, tot de safetycar en problemen hem dwarszaten.

"Het was eigenlijk best positief. De eerste drie kwart van de race ging heel erg goed", blikte De Vries terug op zijn openingsstint op de softbanden. "Die kon ik verrassend lang goed houden en we bleven ook verrassend lang competitief op een band waarvan we dat echt niet hadden verwacht. Dat hebben we denk ik goed gedaan."

"Toen we naar de harde band gingen, waren we ook sterk, maar het was jammer dat daarna eerst een virtuele en later een echte safetycarsituatie kwam", baalde De Vries, die een aantal coureurs voor zich uit de pitsstraat zag komen die hij normaal voor was gebleven. "Dat was een gemiste kans."

De Vries had daarna nog wel de kans om wat terug te doen in de sprint van de safetycarsituatie tot de finish, maar toen begon zijn AlphaTauri hem tegen te werken. "We hadden een probleem waarvan ik nog niet weet wat het was. Het was in ieder geval iets waardoor we niet snel waren."

'Uiteindelijk zijn we niet competitief genoeg'

Ondanks zijn positieve gevoel weet De Vries dat er meer van hem en het team wordt verwacht dan vechten in de achterhoede. "Uiteindelijk is de realiteit dat we als geheel niet competitief genoeg zijn. Iedereen werkt hard en probeert stappen te zetten en iedereen brengt continu updates. Dus we moeten hard blijven werken om niet alleen terrein te winnen, maar ook om niet weg te zakken."

Die updates zaten dit weekend op de AlphaTauri, al vindt De Vries het nog lastig om in te schatten wat de nieuwe onderdelen het team hebben gebracht. "Het is nog te vroeg om te oordelen, maar uiteindelijk waren we dit weekend niet sterk genoeg. Het middenveld zit zo dicht bij elkaar. Iedereen brengt continu iets en dat blijft een gevecht tot het einde van het seizoen."

De Vries haalt schouders op over kritiek Marko

Red Bull-topman Helmut Marko was in gesprek met de Duitse televisie weer niet positief geweest over De Vries, die daar verder zijn schouders over ophaalt.