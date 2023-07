Verstappen genoot van strijd met McLaren: 'Mooi om ervoor te moeten vechten'

Max Verstappen is er trots op dat hij voor het eerst zes keer op rij heeft gewonnen in de Formule 1. De wereldkampioen van Red Bull Racing was de beste in de Grand Prix van Groot-Brittannië.

In tegenstelling tot veel voorgaande races moest Verstappen er in de beginfase flink voor werken. De Nederlander verloor zijn eerste plek bij de start aan Lando Norris. Enkele rondes later heroverde hij de leiding.

"Ik driftte een beetje bij de start. Dat was heel slecht. We moeten ernaar kijken hoe dat kon gebeuren. Mijn vorige starts waren een stuk beter", zei Verstappen in zijn eerste reactie na de race.

"Maar het is ook wel weer mooi om ervoor te moeten vechten. De McLarens waren vandaag supersnel. Het duurde een paar rondjes voordat ik Lando weer kon inhalen. Daarna ging alles in principe volgens plan."

Toch was Verstappen er niet helemaal gerust op toen hij na de safetycar op softs reed. "Dat was een beetje tricky. Het gat bleef 3 of 3,5 seconden. Ik ben heel blij dat we hebben gewonnen, maar het ging niet helemaal vanzelf vandaag."

Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. De Red Bull-coureur heeft als klassementsleider nu 99 punten voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez. Fernando Alonso (137 punten) is de nummer drie.