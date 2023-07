Verstappen heerst ook in Silverstone en wint voor het eerst zes races op rij

Max Verstappen blijft maar winnen in de Formule 1. De Nederlander zegevierde zondag ook in de Britse Grand Prix op Silverstone en pakte zo zijn zesde overwinning op rij. Dat lukte de Red Bull-coureur nog niet eerder.

Verstappen kreeg alleen bij de start wat tegenstand van Lando Norris, die uiteindelijk tweede werd. De Brit kreeg op het podium gezelschap van landgenoot Lewis Hamilton, zodat er voor de fans op Silverstone genoeg te juichen viel.

Norris' McLaren-teamgenoot Oscar Piastri werd vierde, voor George Russell. Sergio Pérez finishte na een slechte kwalificatie als zesde, terwijl Fernando Alonso in de Aston Martin als zevende over de streep kwam. Alexander Albon finishte in de Williams knap op de achtste plaats.

Voor Ferrari verliep de race desastreus. Charles Leclerc kwam niet verder dan de negende plek na een lastige slotfase. Carlos Sainz pakte met de tiende plaats het laatste puntje.

Ook Nyck de Vries had geen succesvolle middag. De Nederlander wist zich met zijn matige AlphaTauri niet uit de strijd in het achterveld te vechten en kwam als zeventiende en laatste over de streep.

1:41 Afspelen knop Norris pakt leiding af van Verstappen bij Britse Grand Prix

Norris laat de fans juichen met goede start

Onder luid gejoel van het thuispubliek pakte Norris de leiding bij de start, terwijl Verstappen grote moeite had om Piastri achter zich te houden. Norris reed een sterke race in zijn McLaren, maar was niet in staat om Verstappen te verslaan. Die pakte al snel de leiding terug en stond die ook niet meer af.

Daarachter ontstond een fraai gevecht, zeker toen er in de slotfase een safetycarsituatie kwam vanwege de stilgevallen Haas van Kevin Magnussen.

Veel coureurs maakten een pitstop. Norris leek voor de resterende sprint van veertien ronden de verkeerde banden te hebben, maar de Brit hield op de harde slicks stand tegen aanvallen van landgenoot Hamilton.

1:07 Afspelen knop Verstappen neemt leiding weer over van Norris in Britse GP

Piastri door late safetycar naast het podium

De late safetycar was wel funest voor het eerste podium van Oscar Piastri. De jonge Australiër bleef de hele race in het spoor van teamgenoot Norris, maar was vlak voor de neutralisatie gestopt. Hamilton deed dat onder de safetycarsituatie en kon Piastri zo voorbij.

Ook Pérez profiteerde. De Mexicaan kon de snelheid van zijn Red Bull na een start in het achterveld in de slotfase goed benutten en werkte zich langs onder meer de Ferrari's. Toch was het een slecht weekend voor de teamgenoot van Verstappen, die met de Red Bull podiumklant hoort te zijn.