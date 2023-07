Vooruitblik GP Groot-Brittannië: Strijd woedt vooral achter Verstappen

Max Verstappen gaat zondag voor zijn zesde Grand Prix-overwinning op rij op Silverstone en is de absolute topfavoriet om de race te winnen. Daarachter wordt het spannender, met McLaren, Mercedes, Ferrari én Aston Martin in de mix voor de overige podiumplaatsen.

Sergio Pérez is ook nog kanshebber om zich naar voren te rijden, maar moet dat zoals tegenwoordig gebruikelijk doen vanuit het achterveld. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen verpestte zaterdag wederom de kwalificatie en moet vanaf de vijftiende plaats komen.

Verstappen zelf start met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri om zich heen. Normaal gesproken vormen die op snelheid in de race geen bedreiging. Hetzelfde kan gezegd worden over de Ferrari's van Charles Leclerc (vierde) en Carlos Sainz (vijfde).

De Scuderia is redelijk snel over één ronde, maar Leclerc en Sainz lieten vrijdag in de vrije trainingen niet zien dat ze het tempo van Verstappens Red Bull langdurig kunnen volgen.

Samenvatting: Verstappen pakt pole voor McLarens

Mercedes-coureurs en Alonso komen naar voren

De Ferrari-coureurs kunnen zich wel op de McLarens richten, maar moeten zich ondertussen ook zorgen maken over de Mercedessen achter zich. Lewis Hamilton en George Russell stelden in de kwalificatie enigszins teleur, maar mogen rekenen op een goed racetempo. Hetzelfde kan worden gezegd van Fernando Alonso op de negende plaats. De Spanjaard kan zich met zijn Aston Martin in het gevecht gaan mengen.

Ondanks de favorietenrol van Verstappen mag er dus genoeg strijd worden verwacht. De Nederlander is superieur, maar achter hem is iedereen flink aan elkaar gewaagd. En de WK-leider heeft zelf ook nog iets bijzonders om voor te gaan: Verstappen won de Britse Grand Prix nog nooit. In 2020 stond hij wel op de hoogste trede op Silverstone, maar dat was voor de extra 70th Anniversary Grand Prix.

De Vries hoopt op regen

Nyck de Vries had geen goede zaterdag en start de race daarom vanaf de achttiende plaats. Ondanks updates lijkt de AlphaTauri nog altijd een van de langzaamste auto's van het veld, waarmee ook De Vries' teamgenoot Yuki Tsunoda het lastig heeft.

De Nederlander hoopt daarom op een regenbuitje om zijn kansen te vergroten. En dat is niet uitgesloten. De weerdienst van de FIA houdt het op 40 procent kans op regen tijdens de race.

Eenstopper en tweestopper mogelijk

Bij een normale droge race gaat bandenleverancier Pirelli uit van twee mogelijkheden: een eenstopper of een tweestopper. De eenstopper zou beginnen op de mediums, met een stop op de harde band. De tweestopper begint op de softs, met een tussenstint op medium en een finish op soft.

Verstappen heeft net als de meeste toppers alleen nog (licht) gebruikte softs over, dus de kans is groot dat de Nederlander het bij één pitstop houdt.