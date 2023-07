De Vries baalt na negentiende plaats van veranderde omstandigheden én foutje

Nyck de Vries had na afloop van de kwalificatie voor de Britse Grand Prix het gevoel dat er meer in had gezeten dan de negentiende plaats. De 28-jarige coureur van AlphaTauri verwacht een lastige race.

De Vries begon zaterdag prima aan de kwalificatiesessie, maar de kaarten werden feitelijk opnieuw geschud door een coderoodsituatie, veroorzaakt door een stilvallende Kevin Magnussen. Na de hervatting was de baan een stuk droger, waardoor Q1 in feite was verworden tot een shoot-out over één ronde.

Op het moment suprême zat er geen stunt in. "We zetten eerst een goede tijd neer, maar het moest uiteindelijk gebeuren in de laatste ronde. Mijn banden waren heel koud en ik had niet voldoende vertrouwen om de baan aan te vallen."

De Vries reed ook niet vlekkeloos, erkende hij. "In de laatste bocht verremde ik me en verloor ik veel tijd. Tijdens de sessie waren we verder wel competitief. Ons laatste rondje was niet representatief voor de volledige sessie. Maar we kregen het niet voor elkaar toen het er echt om ging."

Onze landgenoot, die nog geen enkel WK-punt heeft gepakt in zijn debuutjaar in de koningsklasse van de autosport, was een halve seconde trager dan zijn teammaat Yuki Tsunoda. De Japanner kwalificeerde zich als zeventiende.

"Het zal morgen zwaar zijn. Het is een circuit met veel snelle stukken, dus inhalen en volgen zal moeilijk worden. Een beetje regen zou welkom zijn, want dat biedt kansen."