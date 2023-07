Norris verrast vooral zichzelf met tweede startplaats voor eigen publiek

Lando Norris hield zaterdag via de grote schermen langs de baan in Silverstone in de gaten hoe goed zijn kwalificatie verliep. Daarop zag de thuisrijder zichzelf tot zijn eigen verbazing steeds bovenin terug.

"Ik was echt verrast dat ik zo lang bovenin kon blijven hangen", bekende de McLaren-coureur na afloop van de kwalificatie. Die bracht hem de tweede startplaats voor de Britse Grand Prix.

"Ik had mezelf hier niet verwacht. Maar sommige auto's gingen er al snel uit", wees hij op de vlugge exit van Sergio Pérez in de Red Bull. "Daarom kreeg ik de kans."

Norris had geen hoge verwachtingen omdat zijn vrije trainingen op de vrijdag niet goed verliepen. "Er was weinig vertrouwen, dus dan is het wel lekker als het dan alsnog goed komt. In dit soort kwalificaties met een half natte baan weet je toch nooit wat er kan gebeuren."

'Vechten in de top vijf'

De 23-jarige Norris weet dat hij normaal gesproken weinig kan uitrichten tegen Max Verstappen, de enige coureur die voor hem start. "Sowieso gaat het voor ons meestal minder op de zondag. Maar tijdens de vorige race in Oostenrijk kwamen we ook in de race goed voor de dag. Dus ik zie ons wel vechten in de top vijf."

Norris heeft ook een verklaring voor de goede vorm van de McLaren, die sinds Oostenrijk een flink updatepakket heeft gehad. "We zijn echt wel consistent sneller nu, na een lang en moeizaam begin van het seizoen. Op dit soort dagen kun je het harde werk op de fabriek terugbetalen."

McLaren zit niet langer mijlenver van de kop

Daarnaast heeft de McLaren een sterk punt dat op het snelle Silverstone goed van pas komt. "We zijn goed in hogesnelheidsbochten. Dat is al zo sinds ik bij McLaren rijd. Vergis je niet, we hebben ook ingebakken zwaktes, en die komen op andere banen vast weer naar voren. Maar vandaag kunnen we zien dat we niet mijlenver van de kop zitten."

Zondag start Norris naast zijn goede vriend Verstappen op de eerste startrij. Naast de baan gaan de twee met regelmaat met elkaar om. Maar met helmen op vergeet je dat, stelt de McLaren-coureur. "Er is natuurlijk respect. Maar Max wil iedereen verslaan en voor mij geldt hetzelfde. Je doet niet anders in de auto tegen iemand met wie je soms uit eten gaat."