Verstappen pakt pole na hevige strijd met McLaren: 'Ik was behoorlijk verrast'

Het was voor Max Verstappen even wennen dat zaterdag niet het Ferrari-duo, maar Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren zijn grootste concurrenten waren. Het tweetal dwong de WK-leider tot het uiterste om pole voor de Britse Grand Prix te veroveren.

"Ik was behoorlijk verrast om ze zo dichtbij te zien", zei Verstappen na de kwalificatie over Norris en Piastri. De coureurs van McLaren konden zich mede dankzij recente updates meten met Verstappen, die voor de tweede keer in zijn carrière pole veroverde voor de Britse Grand Prix.

In de laatste poging in de kwalificatie dook Norris verrassend onder de tijd van Verstappen, die op dat moment nog onderweg was. Verstappen liet zich in de slotseconden van de sessie niet van de wijs brengen en was in zijn snelste ronde alsnog zo'n twee tienden rapper dan Norris.

"Het is geweldig voor McLaren", deelde Verstappen de complimenten aan het team van Norris en Piastri uit. Zij starten dankzij hun rappe tijden zondag in de race verrassend voor onder anderen Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell en Lewis Hamilton.

Verstappen hoefde in Q1 en Q2 niet 100 procent te gaan

De strijd tussen de McLarens en Verstappen was het slotstuk van een chaotische kwalificatie, waarin Verstappens teamgenoot Sergio Pérez al in Q1 strandde. "Ik ben blij dat het mij gelukt is, het was in Q1 en Q2 even oppassen met wat natte plekken", zei Verstappen. "In mijn eerste ronde ging er bijvoorbijvoorbeeld meteen af in bocht 15. Het was daar wel nat, maar je kon niet zien waar. Je voelde het alleen."

Verstappen kwam ook nog even terug op zijn 'momentje' in de pitlane waarbij hij de voorvleugel van zijn Red Bull beschadigde. "Ik heb dat wel eens vaker gehad, maar nog niet in de Formule 1", lachte de Limburger. "Ik had simpelweg onderstuur, de voorwielen hadden geen grip. Dat soort dingen gebeuren. Ik ben nu niet opeens bang om de pitbox uit te rijden."

In de lastige fase die volgde zat Verstappen naar eigen zeggen tegen de limiet aan. "Maar niet per se op 100 procent. In Q3 zijn we er vervolgens vol voor gegaan", vertelde Verstappen, die in Groot-Brittannië op zijn zesde overwinning op rij aast. De Britse Grand Prix begint zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd).