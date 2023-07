Verstappen pakt onder lastige omstandigheden pole voor Britse Grand Prix

Max Verstappen heeft zaterdag poleposition gepakt voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Nederlander was onder lastige omstandigheden de snelste op het circuit van Silverstone, voor de opvallend snelle Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren.

De kwalificatie begon op een vochtige baan, die door een regenbuitje aan het einde van Q1 nog natter werd. Daarna droogde het op. Het asfalt werd steeds sneller door de sessie heen, waardoor de coureurs steeds moesten blijven presteren.

Verstappen deed dat in zijn vertrouwde vorm en klokte uiteindelijk een 1.26,720. Die ronde leverde de Nederlander zijn 27e poleposition op. Bijna alles verliep vlekkeloos voor de WK-leider, op een momentje in de pitsstraat na. Daar raakte Verstappen in Q1 de muur bij het uitrijden van zijn pitbox, waardoor de Red Bull-monteurs de voorvleugel moesten vervangen.

Achter Verstappen was het Lando Norris die zijn thuispubliek op de banken bracht. De McLaren-coureur leek op het laatste moment zelfs de pole af te pakken van Verstappen, maar die zette dat met zijn slotpoging nog recht door met twee tienden onder de tijd van Norris door te gaan.

Oscar Piastri bleef dicht in de buurt van zijn McLaren-teammaat. De Australiër reed de beste kwalificatie in zijn debuutjaar en start zondag als derde. Piastri beschikt dit weekend over de updates aan zijn auto die Norris in Oostenrijk al kreeg.

De Ferrari-coureurs moesten genoegen nemen met de vierde en de vijfde plaats. Charles Leclerc was nipt sneller dan zijn teamgenoot Carlos Sainz. Ze bleven de Mercedes-coureurs voor. George Russell versloeg zijn teammaat Lewis Hamilton en start zondag als zesde. Hamilton begint in zijn thuisrace als zevende.

Top tien kwalificatie 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.26,720

2. Lando Norris (McLaren): +0,241

3. Oscar Piastri (McLaren): +0,372

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,416

5. Carlos Sainz (Ferrari): +0,428

6. George Russell (Mercedes): +0,435

7. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,491

8. Alexander Albon (Williams): +0,810

9. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,939

10. Pierre Gasly (Alpine): +0,969

Pérez voor de vijfde keer in vijf races vroeg klaar

Sergio Pérez maakte wederom een slechte beurt in de Red Bull. De Mexicaan was opnieuw vroeg klaar in de kwalificatie, deze keer in Q1. Na een rodevlagsituatie voor de stilgevallen Kevin Magnussen was de baan veel sneller geworden. Alle coureurs hadden één ronde om een nieuwe tijd te zetten. Pérez deed dat niet en klokte de zestiende tijd. Het was de vijfde keer in vijf races dat de teammaat van Verstappen Q3 niet haalde.

Nyck de Vries kwam ook niet goed uit de verf in deze situatie en werd negentiende. De Nederlander kwam een halve seconde tekort op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die zich als zeventiende kwalificeerde.