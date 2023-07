Verstappen klokt mede door regen achtste tijd in laatste vrije training Silverstone

Delen via E-mail

Max Verstappen eindigde zaterdag mede door de regen als achtste bij de laatste vrije training van de Britse Grand Prix. De Nederlander reed voor de regenval op mediums, terwijl de rest betere tijden reed op de softs. Charles Leclerc was de snelste.

Halverwege de sessie begon het te regenen op Silverstone, waardoor de tijden na de neerslag niet meer voor veranderingen zorgden. Verstappen had vóór de regenval alleen op mediums gereden, waardoor hij de concurrentie op de snellere softs niet kon kloppen.

Ferrari-coureur Leclerc reed voor de regen de beste tijd met 1.27,419. Alexander Albon (Williams) was net als in de tweede vrije training verrassend snel en werd tweede. Fernando Alonso (Aston Martin) werd derde. Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen, eindigde als veertiende.

De uitslag is dus geen reden tot zorg voor Verstappen, die in de eerste twee trainingen de snelste tijd noteerde. Nyck de Vries klokte bij de laatste training voor AlphaTauri de elfde tijd en was net iets langzamer dan teamgenoot Yuki Tsunoda.