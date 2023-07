Verstappen ook in tweede training op Silverstone de snelste

Max Verstappen klokte vrijdag op Silverstone ook in de tweede vrije training voor de Britse Grand Prix de beste tijd. De Nederlander was met een 1.28,078 nipt sneller dan Carlos Sainz in de Ferrari.

In een training die vooral draaide om racesimulaties gaf Sainz met de softbanden slechts 0,022 seconde toe op Verstappen. Charles Leclerc kwam niet in actie. Bij de auto van de Monegask werden elektrische problemen ontdekt die tijdens de training niet meer opgelost konden worden. Zijn Ferrari bleef in de pitbox.

Alexander Albon viel wederom op met de derde tijd, wat de Britse Thai in de eerste vrije training ook al lukte. Williams-teamgenoot Logan Sargeant imponeerde eveneens. De Amerikaan reed de vijfde tijd. Sergio Pérez kwam daar tussenin met de vierde tijd in de tweede Red Bull. De Mexicaan gaf drie tienden toe op Verstappen, voor hij zich net als de rest van het veld richtte op de long runs.

Het team van Mercedes beleeft een moeizame vrijdag op Silverstone. Thuisrijder Lewis Hamilton kwam niet verder dan de vijftiende tijd. George Russell deed het iets beter met de elfde tijd in de Mercedes die dit weekend is voorzien van enkele updates. De racesimulaties zagen er wel goed uit voor het team van thuisfavoriet Hamilton.

Top tien tweede training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.28,078

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,022

3. Alexander Albon (Williams): +0,218

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,264

5. Logan Sargeant (Williams): +0,688

6. Lance Stroll (Aston Martin): +0,788

7. Nico Hülkenberg (Haas): +0,802

8. Pierre Gasly (Alpine): +0,811

9. Oscar Piastri (McLaren): +0,848

10. Fernando Alonso (Aston Martin): +1,056

Geen vlekkeloze sessie voor Aston Martin

Ook bij Aston Martin verliep het niet vlekkeloos. Het 'thuisteam' uit Silverstone zag Lance Stroll niet verder komen dan de zesde tijd, terwijl de Canadees ook nog last had van een afgebroken spiegel. Ook bij Fernando Alonso waren er wat problemen. De Spanjaard klokte de tiende rondetijd.

Grote incidenten waren er niet op Silverstone, waar de temperatuur opliep naar 27 graden celsius. Qua snelste rondetijd zat het veld vrij dicht bij elkaar. Nyck de Vries reed bijvoorbeeld de negentiende tijd in de AlphaTauri, maar was slechts 1,4 seconde langzamer dan zijn landgenoot Verstappen bovenaan de tijdenlijst. De Vries kreeg in de slotfase nog wel een lekke band.