Ambitieus Aston Martin opent nieuwe fabriek: 'Hiermee kunnen we Red Bull bijhalen'

Aston Martin is het meest ambitieuze team op de Formule 1-grid. En de nagelnieuwe fabriek in Silverstone moet gaan helpen om het gat naar Red Bull te dichten. NU.nl nam alvast een kijkje.

Alles is nieuw in de fabriek, dus ook de prijzenkast. Hier wordt al direct een groot verschil met Red Bull duidelijk. Op de thuishaven van Max Verstappens team komen gasten binnen in een entree bomvol zilverwerk. Bij Aston Martin is er slechts een bescheiden kast, gevuld met enkele bekers.

Die moet snel gevuld worden, weet ook Dan Fallows. De technisch directeur van Aston Martin staat trots in 'gebouw 1' van het team. "We hebben hier de kans gehad om een Formule 1-fabriek helemaal van de grond af aan op te bouwen, met alle facetten die zo'n complex goed laten werken onder één dak. En daar kijken we nu naar. Dit is de beste fabriek die ik tot nu toe heb gezien."

Fallows weet wat er nodig is voor een succesvol Formule 1-onderkomen. De 49-jarige Brit stapte begin 2022 over naar Aston Martin, na jaren in dienst van Red Bull. Hij kent het complex van dat team van binnen en van buiten. "Maar dat is gebouwd in een oud transportbedrijf. Ze hebben er een Formule 1-fabriek van gemaakt, maar het was nooit zo doelgericht ontworpen als dit nieuwe pand hier. Al heeft Red Bull inmiddels een indrukwekkende campus met alle gebouwen die er in de loop van tijd bij zijn gekomen."

Technisch directeur Dan Fallows van Aston Martin. Foto: Aston Martin

'Spreek mensen in de rij voor de koffie'

Aston Martin was tot voor kort gehuisvest in de oude Jordan-fabriek, een paar meter verderop. Het was een complex met veel losse gebouwtjes en zelfs containers op de parkeerplaats, om mensen maar onderdak te bieden. Veel contact tussen de inmiddels 700 werknemers van het groeiende team was er niet.

"In dit nieuwe pand spreek ik juist allerlei mensen als ik in de rij sta voor koffie", lacht Fallows. "Dat klinkt misschien niet zo relevant, maar snel en veel contact tussen ons personeel is heel belangrijk."

De renstal zit in de transformatie van een plekje in het middenveld met weinig middelen naar topteam. De Canadese eigenaar Lawrence Stroll is niet alleen steenrijk, maar ook ambitieus en ongeduldig. Fallows kan nu nog blij zijn met tweede plaatsen van Fernando Alonso, maar als de fabriek helemaal operationeel is niet meer. "Zeker niet. We willen om de zeges kunnen strijden, niets minder."

Steriel wit voert de boventoon in de nieuwe fabriek. Foto: Aston Martin

'We krijgen de beste windtunnel die er is'

De doctrine van Stroll is simpel. De Canadees wil de beste faciliteiten, zodat het daar in ieder geval niet aan kan liggen. "Dus we hebben deze prachtige fabriek, maar we krijgen ook de beste windtunnel en de beste simulator", stelt Fallows. "Nu maken we nog gebruik van de windtunnel van Mercedes hier verderop, maar we krijgen onze eigen tunnel van minimaal hetzelfde niveau. Ergens in de loop van 2024 komt die in gebruik."

De bouw van zo'n miljoenen kostende testfaciliteit is niet zonder risico. Zo wordt er soms gesproken over het verbieden van windtunnels in de Formule 1, om de kosten te drukken. Fallows ziet het zo'n vaart niet lopen.

"Ik weet dat er inmiddels geweldige simulaties met de computer kunnen worden gedaan, maar een windtunnel geeft je de kans om iets in het echt te proberen. Met de echte vormen van de auto en echte rijwind. Dat kan gewoon niet op een computer, dus windtunnels blijven nog wel even. Ze zijn ontzettend belangrijk."

Links het gebouw dat net is afgerond. In het midden komt de simulator, rechts de windtunnel. Foto: Aston Martin

'Of we het gaan terugzien in rondetijden?'

Die van Aston Martin is dus nog in aanbouw, net als het gebouw waar de simulator van het team een plekje krijgt. Tegenover de ingang van Circuit Silverstone staat nu al een blinkend complex met een prachtige tuin vol bomen eromheen. Aan het klimaat is gedacht, het dak ligt vol zonnepanelen.

Bezoekers rijden langs een beveiligershuisje met slagbomen naar een parkeerplaats vol Aston Martins van de zaak. Daar komt de komende jaren dus alleen maar meer bij, als een nieuwe standaard voor een Formule 1-fabriek. Cruciaal voor succes, of niet?

"Er zijn geen garanties", benadrukt Fallows, terwijl er op de achtergrond gewoon wordt doorgewerkt. De bakovens voor koolstofvezel onderdelen draaien ook op een donderdagavond door, terwijl gloednieuwe 3D-printers en freesmachines nieuwe onderdelen produceren. "Uiteindelijk praat je nog steeds over kleine marges. We kunnen hier dus goed samenwerken, effectief werken met alle faciliteiten voor handen, maar hoe vertaalt zich dat in rondetijd op het circuit? Ik weet het ook niet."

Op de tweede verdieping zit de ontwerpafdeling. Foto: Aston Martin

'Zo snel mogelijk Red Bull bijhalen'

Voor Fallows draait het meer om het wegnemen van barrières om snel te zijn. En dan is de stap uit de oude fabriek, die eigenlijk maar plek biedt voor 300 man, een voor de hand liggende. "Het helpt ons alleen maar verder richting de absolute standaard momenteel: Red Bull. Die moeten we bijhalen en dat kan mij niet snel genoeg gebeuren."

Daarvoor is niet alleen de fabriek belangrijk, maar ook de mensen die er in werken. Fallows was zelf betrokken bij de eerste succesvolle fase van Red Bull met Sebastian Vettel en maakte ook de wederopstanding met Verstappen grotendeels mee. "Je zag de afgelopen jaren dat het daar samen ging vallen. Ze hebben heel veel ontzettend getalenteerde mensen. Er moesten alleen wat processen en systemen worden verbeterd. Dan zou Red Bull weer competitief zijn, wisten 'we'."