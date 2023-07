Verstappen blijft domineren en rijdt snelste tijd in eerste training Britse GP

Max Verstappen is het Grand Prix-weekeinde in Silverstone in vertrouwde vorm begonnen. De regerend wereldkampioen klokte de snelste tijd in de eerste vrije training voor de Britse Grand Prix, voor Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez en Williams-coureur Alexander Albon. Nyck de Vries werd elfde.

Verstappen richtte zich eerst op een long run op de harde band, en schakelde daarna net als de rest van het veld over op de softs. Daarop reed de Nederlander zijn snelste tijd: 1.28.600.

De WK-leider deed dit later dan bijvoorbeeld de Ferrari-coureurs, die een groot deel van de training boven in de tijdenlijst te vinden waren. De vraag was wat Verstappen daar tegenover kon stellen. Het antwoord was duidelijk: zes tienden op de snelste Ferrari van Charles Leclerc.

Het is een zomerse dag op Silverstone, met een buitentemperatuur van 24 graden en een asfalttemperatuur van boven de 40 graden Celsius. De verwachting is dat dit voor de tweede vrije training nog verder oploopt.

Het circuit werd door de sessie heen steeds sneller. Terwijl Verstappen eerst nog stelde dat het hete asfalt aanvoelde als ijs, kwam er gedurende de training meer grip door het neergelegde rubber. Pérez, Albon en Fernando Alonso kwamen daarom dichter in de buurt van Verstappen dan Leclerc, die op dat moment al bezig was met een long run met de softs. Carlos Sainz deed dat ook, maar dan op de mediums.

Top tien eerste training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.28,600

2. Sergio Pérez (Red Bull): +0,448

3. Alexander Albon (Williams): +0,489

4. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,668

5. Charles Leclerc (Ferrari): +0,680

6. Esteban Ocon (Alpine): +0,719

7. Carlos Sainz (Ferrari): +0,757

8. Lando Norris (McLaren): +0,841

9. Lance Stroll (Aston Martin): +0,871

10. Oscar Piastri (McLaren): +1,058

Mercedes-coureurs niet op softbanden

De Mercedes-coureurs kwamen helemaal niet in actie op de softbanden, maar hielden zich louter bezig met long runs op de harde banden en de mediums. Dat wil niet zeggen dat het goed ging. Lewis Hamilton en George Russell klaagden over een gebrek aan grip. Mercedes heeft net als de meeste teams updates in Silverstone, in de vorm van een nieuwe voorvleugel.

Nyck de Vries kwam goed voor de dag met een elfde tijd in de verbeterde AlphaTauri. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda klokte de zestiende tijd. De Vries zorgde eerder in de training wel voor een gele vlag-situatie door te spinnen in de Woodcote-bocht. De Nederlander wist zijn auto wel zelf uit de grindbak te rijden en kon zonder schade verder.