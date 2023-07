Brad Pitt neemt Formule 1-film op tijdens Grand Prix op Silverstone

De Grand Prix van Groot-Brittannië wordt dit weekend gebruikt voor opnames voor een nieuwe Formule 1-film. Daarin heeft Brad Pitt een hoofdrol. Er is zelfs een fictief team met eigen auto's en een pitbox tussen de echte teams.

De 59-jarige Pitt speelt de rol van een oudere coureur die terugkeert in de sport. De 31-jarige Brits-Nigeriaanse acteur Damson Idris figureert als zijn teamgenoot. Volgens Hamilton is het geen probleem dat Pitt al 59 is. "Brad ziet er nog fantastisch uit. Volgens mij wordt hij alleen maar jonger."

Deze camera's zitten ook op de echte Formule 1-auto's, die net als de vaste coureurs onderdeel zijn van de Apple-film. "Het is zo tof dat we dat kunnen doen. We krijgen dus de vaste namen in beeld. En Brad", zei Hamilton lachend. Max Verstappen is normaal gesproken dus ook te zien in de film, waarvan de naam nog onbekend is.