Verstappen tegen nieuwe F1-regels voor 2026: 'Niet goed voor de sport'

Max Verstappen is tegen de nieuwe regels die de Formule 1 vanaf 2026 wil invoeren. De Limburger verwacht dat de nieuwe motoren en plannen voor zelfsturende aerodynamica slecht uitpakken voor de koningsklasse.

De regerend wereldkampioen had al met enkele coureurs gesproken over het regelpakket van 2026. "Maar ik denk dat nog niet iedereen zich realiseert hoe het eruit gaat zien", stelde Verstappen donderdag in Silverstone.

Vanaf 2026 komt er onder meer een krachtbron waarbij 50 procent van het vermogen elektrisch is. Daarnaast wil de Formule 1 zelfsturende actieve aerodynamica invoeren om auto's beter achter elkaar te kunnen laten rijden.

Het grote hybride gedeelte zorgt ervoor dat de coureurs anders moeten gaan rijden. "De motor blijft bijvoorbeeld vol gas geven als je gaat remmen. Dat komt op mij heel raar over", vond Verstappen. "En de aerodynamica gaat zichzelf dus reguleren. Dat klinkt heel vreemd."

Uitspraken Red Bull-kamp volgens Verstappen geen politiek

Verstappen vreest dat de Formule 1 weer vooral om de sterkste motor gaat draaien, met een dure ontwikkelingsoorlog tot gevolg. Red Bull-teambaas Christian Horner sprak zich daar in Oostenrijk al tegen uit, net als Verstappen.

Maar onder anderen Mercedes-teambaas Toto Wolff legde dat uit als uitspraken voor eigen politiek gewin. Het motorenproject van Red Bull voor 2026 zou achterliggen met de ontwikkeling.

Onzin, volgens Verstappen. "Ik kijk er gewoon naar als coureur en het ziet er niet goed uit. Maar je hebt altijd die politiek in de Formule 1. Als één team denkt dat het er voordeel uit kan halen, zegt het natuurlijk dat de regels goed zijn. Maar ik denk dat het er allemaal veel te complex op wordt. Dat is niet goed voor de sport."

Verstappen deelt handtekeningen uit op Silverstone. Foto: Getty Images

'Dit soort dingen helpen absoluut niet'

Verstappen is ook geen fan van de kalender voor 2024, die woensdag uitkwam. Er staan 24 races op. "Dat zijn er te veel", zei Verstappen. Hij maakte ook meermaals duidelijk geen fan te zijn van de sprintweekendformule zoals een week geleden in Oostenrijk werd gehanteerd.

Opgeteld kan het zijn keuze om na 2028 door te gaan in de Formule 1 verder beïnvloeden. "Dat draait niet alleen om de regels. Er zijn meer dingen. Daar moet ik een keer een besluit over gaan nemen. Maar dit soort zaken helpen absoluut niet, dat is zeker."

Verstappen zou het liefste met een traditionele V8 rijden

Verstappen zou het zelf wel weten als hij het voor het zeggen had over het regelpakket. "Ik zou sowieso die hybridemotoren wegdoen. Als ik weer eens in een auto stap met een traditionele V8, verrast het me elke keer weer hoe soepel die motoren zijn. Die auto's waren langzamer op de rechte stukken, maar de motor pakt veel beter op. De hele manier waarop het vermogen vrijkomt, het opschakelen, terugschakelen. Het voelt veel natuurlijker dan wat we nu hebben."

Daarnaast zou Verstappen aan het hoge gewicht van 798 kilo sleutelen, al kunnen de auto's niet meer terug naar de 600 kilo van tien jaar geleden. "De veiligheid moet natuurlijk wel gegarandeerd blijven. Dat is waar een deel van het gewicht in zit. Maar dan nog denk ik dat de auto's van nu echt veel te zwaar zijn. En de banden zijn te groot, dus je kunt niet goed door de bocht heen kijken. Die kleinere banden die we eerst hadden waren leuker."

Verder zou Verstappen kijken naar de luchtweerstand van de auto's, die nu volgens de Limburger te laag is. Daardoor is er bijna geen slipstreameffect. "Dus dat moet omhoog, dan ben je niet meer zo afhankelijk van DRS. Dan kom ik terug op die auto's voor 2026. Het lijkt erop dat die nog veel minder luchtweerstand krijgen, dus dan wordt het inhalen juist weer moeilijker."

'Geniet van het moment'

Ondanks zijn klachten geniet Verstappen wel van de dominante fase waarin hij nu met Red Bull zit. Al zou hij het stiekem niet erg vinden om soms wat meer tegenstand te krijgen.

"Een heel klein stukje in mij zou dat wel willen. Aan de andere kant hebben wij veel jaren gehad waarin we er echt dicht bij zaten. Dan hoopte je dat we in het volgende seizoen wel aansluiting zouden vinden en dan gebeurde dat weer niet. Nu we eindelijk vooraan rijden, geniet ik echt van het moment."