Nyck de Vries zag al na een paar races dat hij beter niets over zichzelf kon lezen

Niets lezen, golfen en het besef dat het elke dag anders kan zijn. Nyck de Vries verbaasde zich eerst nog over de media-aandacht in de Formule 1, maar heeft inmiddels het recept gevonden om ermee om te gaan.

Het duurde een paar races voor de Nederlander besefte dat die aanpak beter voor hem was. "Ik zag in dat het nergens voor nodig is. Het brengt je niks", zei De Vries donderdag in Silverstone, waar hij komend weekend de Britse Grand Prix rijdt.

De coureur van AlphaTauri verwijt veel media die over hem schrijven 'scorebordjournalistiek'. "Het zijn allemaal momentopnames en die worden eigenlijk alleen gestuurd door uitslagen. Er zit weinig diepte achter."

De Vries staat momenteel laatste in de WK-stand, in een lastig debuutseizoen voor AlphaTauri. De auto valt tegen en de coureur uit Sneek wist tot nu toe geen punten te scoren. Daar zijn redenen voor, die volgens hem vaak over het hoofd worden gezien.

"Soms worden er dingen geschreven en gezegd die een bepaalde verhaallijn creëren en een dag later is het weer het tegenovergestelde", vindt De Vries.

"Ik zal niet ontkennen dat het me verbaast hoe snel de wind verandert. Binnen een uur kan de hele perceptie veranderen van de media en daardoor de hele wereld. Dat is inherent aan deze wereld. Op zich verbaast me dat niet, dat is altijd zo geweest. Alleen moet je jezelf er een beetje voor afsluiten, anders zit je continu in een achtbaan."

Nyck de Vries in gesprek met de media op Silverstone. Foto: Getty Images

De Vries leest ook niet meer over andere klasses

De Vries leest dus niets over Formule 1. "Ik hou van deze sport en ik heb er heel veel passie voor. Ik vind het ook heel leuk om alle andere klasses te volgen. Maar dat doe ik nu iets minder omdat het onmogelijk is om Formule 1-nieuws te ontwijken als je daarover leest of informatie zoekt."

Om rust te vinden tussen de races door zoekt De Vries steeds vaker de golfbaan op. "Dat heb ik twee dagen gedaan na Oostenrijk. Ik bak er helemaal niks van. Het klinkt misschien oubollig, maar ik vind het gewoon fijn om alleen in de natuur te zijn. Het is een rustgevende sport en toch een spelletje tegen jezelf. In de paddock ben je toch steeds in aanraking met mensen en sta je continu aan. Het is fijn dat je een beetje kan ontsnappen."

'Kan niet zeggen dat update twee tienden brengt'

De Vries kan de beeldvorming rond zichzelf helpen met een goed resultaat, bijvoorbeeld komend weekend op Silverstone, een circuit dat hij goed kent. AlphaTauri heeft bovendien een flink updatepakket bij zich, al tempert De Vries de verwachtingen.

"Het is meer een algemeen verbeteringspakket, maar we moeten afwachten wat het brengt. Het is niet dat ik kan zeggen: dit levert die twee of drie tienden op die in het middenveld zo belangrijk zijn", was de Nederlander realistisch.

"Je kunt het ook niet altijd heel duidelijk voelen. Je rijdt weer op een ander circuit met een andere afstelling en andere omstandigheden. Vaak zie je het alleen aan of je iets competitiever bent, maar het is niet heel zwart-wit."