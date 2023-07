Vooruitblik F1: 'Sluit niet uit dat Red Bull alle races wint dit jaar'

Ho-Pin Tung sluit niet uit dat Red Bull Racing alle races wint dit jaar. De coureur blikt vooruit op de Grand Prix van Groot-Brittannië die dit weekend op het programma staat.

De Formule 1 introduceert komend weekend nieuwe banden. Gaat dat invloed hebben op de verhoudingen?

"Als de teams zeggen dat het niet zoveel invloed heeft, dan moeten we dat geloven. Ik heb begrepen van Pirelli dat de constructie veranderd is, ze hebben die sterker gemaakt. Dat heeft invloed op hoe een auto zich gedraagt. De constructie van de band bepaalt ook weer het type vering en demping die je gebruikt. Een constructieverandering heeft wat dat betreft meer invloed dan een compoundverandering."

"Je moet je voorstellen dat een band ook een soort veer is. Die veert in en die veert uit. Als je de constructie van een band verandert, zullen daarom ook in het mechanische gedeelte van de auto aanpassingen moeten worden gedaan. Daarom is bandenspanning ook zo belangrijk. De teams willen over het algemeen liever zo laag mogelijk in bandenspanning, want dat geeft meer grip. Maar Pirelli wil juist meer bandenspanning, want dat geeft support aan de constructie en daarmee voorkom je dat daar schade aan ontstaat."

"De reden dat Pirelli de constructie heeft veranderd, is omdat de auto's een stuk sneller zijn geworden dan afgelopen jaar. Op een circuit als Silverstone rijd je geruime tijd met hoge snelheid en dat geeft veel kracht op de auto en op de band. In het verleden hebben we daar ook al gezien dat er veel banden kapotgingen. Dat willen ze met deze nieuwe banden voorkomen."

De Red Bull staat erom bekend goed met de banden te kunnen omgaan. Dat gaat met deze aanpassingen dus ook niet veranderen als ik het goed begrijp?

"Nee, dat denk ik zeker niet. Zeker als je kijkt naar de karakteristiek van die auto. Hij is snel op de rechten stukken en goed in bochten waar je veel downforce nodig hebt. Dat is eigenlijk precies waar Silverstone om bekendstaat. Alleen op de kerbstones is de Red Bull niet zo goed, al zijn de kerbstones op Silverstone niet heel hoog."

"Je gebruikt wel veel kerb bij het uitkomen van de bochten. Dus we zullen ook dit weekend wel weer de nodige tracklimits gaan zien, bij het uitkomen van de bocht Stow bijvoorbeeld. De kerbstones die je als coureur hier wel gebruikt, zijn zo vlak dat je daar eigenlijk geen last van hebt. De nadelen die in de Red Bull-auto zitten, worden hier niet zichtbaar."

Red Bull kan komend weekend de elfde race op rij winnen en daarmee een record van McLaren in 1989 evenaren. Zie jij het gebeuren dat het team van Max Verstappen en Sergio Pérez dit jaar alle Grands Prix wint?

"Nou, als je ziet hoe dominant Red Bull ook weer in Oostenrijk was, sluit ik het zeker niet uit. Er zijn natuurlijk ook nog wel circuits op de kalender waar de Red Bull misschien iets minder voor de hand verreweg de snelste gaat zijn, al hebben ze ook daar waarschijnlijk nog genoeg marge. Dan denk ik aan circuits als Boedapest en Singapore; de circuits die iets langzamer zijn. Maar ook daar zullen ze natuurlijk niet opeens ver achter liggen."

"Toch zie je wel dat sommige teams iets dichterbij komen, zeker over één ronde. Kijk naar Ferrari bijvoorbeeld. Maar op de een of andere manier lijkt Red Bull de auto in alle omstandigheden goed te laten werken en dat is iets waar de concurrentie nog wel eens problemen mee lijkt te hebben. Mercedes bijvoorbeeld ook. In Oostenrijk waren zij weer behoorlijk aan het ploeteren, terwijl het juist leek alsof ze op de goede weg waren."

"En als je kijkt naar Ferrari, is het best wel lastig te verklaren waarom ze dan op vrijdag in de kwalificatie zo dichtbij zitten en op zaterdag dan behoorlijk terugvallen. Want mechanisch kun je natuurlijk niks veranderen. Het gaat dan alleen om de baanomstandigheden die veranderd zijn. Red Bull daarentegen kan de auto en banden in alle omstandigheden optimaal laten werken, zo lijkt het."

Tijdschema GP Groot-Brittannië Vrijdag 13.30-14.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 17.00-18.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 12.30-13.30 uur: Derde vrije training

Zaterdag 16.00-17.00 uur: Kwalificatie

Zondag 16.00 uur: Race

Silverstone is ook een circuit waar het vaak om bandenmanagement draait.

"Daarom kan het sterke punt van Red Bull hier ook wel eens worden uitvergroot. Zeker linksvoor en linksachter krijgen de banden het zwaar te verduren. Het verschil tussen Red Bull en de rest zou hier daarom ook weer groot kunnen zijn."

Welke team gaat achter Red Bull het sterkst zijn?

"Ik ben benieuwd naar Ferrari, hoe die het gaan doen. In Oostenrijk leken die wel een stap te hebben gemaakt. Op de rechte stukken konden ze Red Bull goed bijbenen, maar ook in de tweede sector waren ze redelijk sterk. En dat is een gedeelte waar het om downforce draait, dus misschien dat ze daar ook een stap in hebben gezet. Dat verklaart ook waarom ze relatief beter waren in de race, in vergelijking met voorgaande races."

Bijna iedere coureur kijkt ernaar uit om op Silverstone te racen. Vind jij het ook een mooie baan?

"Ja, het is een heel gaaf circuit. Dat komt denk ik vooral omdat het zo groot is en veel snelle bochten heeft. Grote circuits zijn vaak per definitie leuk om op te rijden, kijk bijvoorbeeld ook naar Spa. Met dit type auto's is het helemaal gaaf om hier te racen. Je hebt zoveel downforce en het gaat allemaal zo hard."

"Omdat het circuit zo groot is, heb je ook veel rechte stukken en daar heb je toch even de tijd om na te denken. Als je bijvoorbeeld aankomt bij Copse Corner, de beroemde snelle bocht, heb je lang de tijd om in je hoofd te bepalen hoe je er dit keer doorheen gaat en hoeveel risico je bereid bent om te nemen. Daar is ook het moment van insturen heel belangrijk en hoeveel snelheid je meeneemt zonder dat je op de exit in problemen komt met tracklimits. Op dit circuit heb je nog wel meer punten waar je dat gevoel krijgt."

De lay-out van Silverstone.

Tot slot, waar kun je als coureur het verschil maken?