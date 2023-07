Nieuw Formule 1-seizoen begint met zaterdagrace, GP Nederland op 25 augustus

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint volgend jaar op zaterdag 2 maart met de Grand Prix van Bahrein. De GP van Nederland wordt in 2024 op 25 augustus verreden, blijkt uit de nieuwe Formule 1-kalender die woensdag is gepresenteerd.

Ook de tweede race van het jaar, op 9 maart in Saoedi-Arabië, wordt op zaterdag verreden. De Formule 1 kiest ervoor om in het Midden-Oosten een dag eerder te racen, omdat er rekening wordt gehouden met de ramadan.

De Formule 1-kalender van volgend jaar telt een recordaantal van 24 races. Aanvankelijk zouden er dit jaar ook 24 Grands Prix worden gehouden. Omdat de races in China (corona) en Imola (wateroverlast) werden geschrapt, zijn daar nu nog 22 Grands Prix van over.

De Grand Prix van Nederland is net als dit jaar direct na de zomerstop. Circuit Zandvoort heeft met de Formule 1 nog een contract tot en met 2025. De koningsklasse keerde in 2021 terug op het circuit in de duinen. Max Verstappen schreef zowel die race als die van vorig jaar op zijn naam.

Verder valt op dat de Grand Prix van Japan van het najaar naar het voorjaar is verhuisd. Op zondag 7 april vindt de race op Suzuka plaats. Na Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië is dat de vierde race van het seizoen. Tussen de Grand Prix van Singapore (22 september) en de Grand Prix van de Verenigde Staten (20 oktober) zit een maand pauze.

De Grand Prix van Qatar wordt een paar maanden naar achteren geschoven en is in 2024 de voorlaatste race van het jaar. De race in de woestijn maakt deel uit van een zogeheten triple header, waarin de Formule 1 in drie achtereenvolgende weekenden racet in Las Vegas (23 november), Qatar (1 december) en Abu Dhabi (8 december).