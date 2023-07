Verstappen vindt het oneerlijk om circuit Spa de schuld te geven van fatale crash

Max Verstappen vindt het onterecht dat er na het fatale ongeval op Spa-Francorchamps wordt gewezen naar de lay-out van het circuit in de Ardennen. Volgens de Nederlander racet de Formule 1 op circuits die nog onveiliger zijn.

Bij de zware crash in het Formula Regional-kampioenschap kwam de achttienjarige Dilano van 't Hoff zaterdag om het leven. Op het rechte stuk na Eau Rouge werd de jonge coureur van de zijkant geraakt door een andere auto. Het regende op dat moment stevig op het Belgische circuit.

Verstappen ging na zijn dominante zege op de Oostenrijkse Red Bull Ring van zondag uitgebreid in op de crash van zijn landgenoot. Over drie weken komt de Nederlander met zijn negentien collega-coureurs ook in actie op Spa, als de Grand Prix van België op het programma staat.

"Eau Rouge is inderdaad een gevaarlijke bocht, maar we racen ook in de eerste sector van Jeddah", verwees Verstappen naar het circuit in Saoedi-Arabië. "Om eerlijk te zijn vind ik dat nog een gevaarlijker gedeelte dan het punt waar de crash op Spa plaatsvond. Ik ben blij dat daar nog geen zwaar ongeluk heeft plaatsgevonden. Die bochten zijn allemaal blind. Als je op een van die punten aankomt, heb je geen idee wat er voor je gebeurt."

"Ik weet nog dat ik aan het begin van het seizoen boos was op mijn engineer, omdat ik op dat punt langzaam aan het rijden was, terwijl Lando (Norris, red.) in een snelle ronde zat. Het is supergevaarlijk als zoiets gebeurt."

De crash van Dilano van 't Hoff vond plaats op het rechte stuk na Eau Rouge. Foto: Getty Images

'Kans groot dat je bij crash terug op de baan stuitert'

Tegelijkertijd benadrukte Verstappen dat Eau Rouge wel degelijk een gevaarlijke bocht is. "Als je boven op de heuvel bij Eau Rouge komt, zie je helemaal niks. Het enige wat daar misschien wel beter zou kunnen, is de positie van de vangrails. Die zouden meer naar buiten moeten worden geplaatst. Als je daar nu crasht, is de kans heel groot dat je terug de baan op stuitert."

Dat laatste is precies wat er met Van 't Hoff gebeurde. De auto van de coureur uit Dordrecht was al zwaar beschadigd nadat hij de vangrail had geraakt en terug de baan op was gegleden.

Volgens Verstappen was de baan op dat moment extra gevaarlijk doordat de race onder kletsnatte omstandigheden werd verreden. "In droog weer is het zicht al iets beter, dan kan je grotendeels zien wat er voor je gebeurt."

Na het dodelijke Formule 2-ongeval van Anthoine Hubert in 2019 werd Eau Rouge al aangepast om de veiligheid te verbeteren. Verstappen: "Dat heeft zeker al geholpen, maar Eau Rouge zal altijd een gevaarlijke bocht blijven. Net zoals dat er op onze kalender heel veel andere gevaarlijke punten zijn. Maar daar wordt niet over gesproken, omdat er nog geen ongeluk heeft plaatsgevonden."

De Formule 1-coureurs hielden voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk een minuut stilte voor Dilano van 't Hoff. Foto: Getty Images

'Gingen juist ook veel andere dingen mis'

Verstappen vindt het mede daarom ook oneerlijk dat het circuit van Spa de schuld krijgt voor de crash. Onder anderen Aston Martin-coureur Lance Stroll riep een paar uur na de crash van Verstappen op om de veiligheidsmaatregelen rond Eau Rouge aan te scherpen. "Maar er gingen juist ook veel andere dingen mis", vervolgde Verstappen.

"De race liep al op zijn einde, maar toch werd er in de kletsnatte omstandigheden nog gekozen voor een herstart. Het is een groot kampioenschap met heel veel auto's. In die auto's zitten jonge talenten, die bereid zijn om meer risico te nemen omdat ze iedere race willen laten zien dat ze de beste coureurs ter wereld zijn. Het zicht was zo slecht dat de coureurs bijna niets konden zien."