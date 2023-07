Circuit Zandvoort-baas opgelucht na uitspraak rechter: 'Na 4 jaar ben je het beu'

Circuit Zandvoort-directeur Robert van Overdijk is "opgelucht" nu de Raad van State de natuurvergunning van het circuit in stand heeft gehouden . "Na vier jaar ben je het wel beu", zegt hij woensdag tegen NU.nl over de jarenlange juridische strijd.

Voorafgaand aan de uitspraak van de Raad van State was de spanning voor Van Overdijk voelbaar. "Je hebt altijd gezonde spanning voor een uitspraak van de Raad van State", zegt hij.

Wel had hij vertrouwen in een voor het circuit goede afloop. De afgelopen jaren zijn al meer dan dertig rechtszaken tegen het circuit gevoerd, en die werden allemaal door het circuit gewonnen. "De Raad van State is het eindstation", zegt Van Overdijk over de vergunningskwestie. "Er is geen mogelijkheid tot beroep meer. Het is lekker dat het eens en voor altijd duidelijk is."

De juridische strijd die woensdag eindigde ging over de natuurvergunning van het circuit en twee ontheffingen die de provincie Noord-Holland heeft verleend voor onder meer de bouw van extra tribunes. Volgens verschillende natuurorganisaties zou dat leiden tot meer stikstofuitstoot dan toegestaan is. Ook hadden de beschermde rugstreeppad en zandhagedis volgens de natuurorganisaties te lijden onder de verbouwingen.

Het is alsof je van een Ajax-supporter een Feyenoord-supporter probeert te maken.

Robert van Overdijk, directeur Circuit Zandvoort

Nadat eerdere rechters daar al niet in waren meegegaan, hield woensdag ook de Raad van State de vergunning en de ontheffingen in stand. "Juridische procedures zijn nooit leuk", zegt Van Overdijk over de jaren waarin tientallen rechtszaken werden gevoerd. "Ze kosten tijd, energie en geld. Maar goed, dat mag in Nederland."

"Het maakt ook niet uit wat voor argumenten je gebruikt; een tegenstander blijft een tegenstander. Het is alsof je van een Ajax-supporter een Feyenoord-supporter probeert te maken. Je gaat ze (de milieuclubs, red.) niet overtuigen."

Voorbereidingen op Grand Prix in volle gang

Van Overdijk richt zich nu op de voorbereiding op de Grand Prix, die eind augustus in Zandvoort plaatsvindt. "We zijn al begonnen met het plaatsen van de eerste tribunes. Over twee weken gaat het circuit dicht en gaan we fulltime opbouwen."