Tijdschema GP Groot-Brittannië: zo laat komen Verstappen en De Vries in actie

Na het machtsvertoon van Max Verstappen in Oostenrijk strijkt de Formule 1 neer op Silverstone, waar de tiende Grand Prix van het seizoen wordt verreden. Bekijk hier wanneer Verstappen, Nyck de Vries en hun concurrenten in actie komen.

Op Silverstone hoopt de ongenaakbare Verstappen zijn zegereeks uit te breiden. De WK-leider won in Oostenrijk voor de vijfde keer op rij en de zevende keer in totaal. Zijn team Red Bull verliet door zeges van Sergio Pérez alle negen Grands Prix tot dusver als winnaar.

De laatste jaren was Red Bull niet de beste op Silverstone, dat vlak bij de thuisbasis van het team ligt. De Nederlander moest de zege in 2021 na een flinke crash aan Lewis Hamilton laten. Een jaar later boekte Ferrari-coureur Carlos Sainz op het circuit zijn eerste F1-zege uit zijn carrière.