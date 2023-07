Terugblik F1: 'Coureurs zoeken zelf baanlimieten op voor tijdwinst'

Coureurs kunnen wel binnen de lijntjes blijven, maar de grens van de baanlimiet opzoeken levert tijdwinst op. Dat stelt Formule 1-analyst Ho-Pin Tung na de Grand Prix van Oostenrijk, die een regen aan straffen voor tracklimits opleverde.

Is het voor coureurs echt zo moeilijk om binnen de lijntjes te blijven op deze baan? Of ligt het aan iets anders?

"Natuurlijk is het mogelijk om binnen de witte lijnen te blijven, er zijn ook coureurs die geen straf hebben gehad. Maar het is zeker ook inherent aan dit circuit, omdat je hier met het overschrijden van de tracklimits relatief veel tijd winst kunt pakken en de kerbstones het ook toelaten. Ze zijn afgezien van vibratie goed rijdbaar."

"Tel daarbij op dat de bandenslijtage een stuk hoger was dan verwacht. Dan wil je een bocht zo snel mogelijk openen om de radius te vergroten en daarmee slijtage te verminderen. Het is overigens niets nieuws in de sport. In andere raceklassen wordt er al tijden zo streng op gecontroleerd."

"Wat ik een slechte zaak vind, is dat er tijdens de race geen waarschuwingen zijn uitgedeeld voor de straffen die na de race nog zijn gegeven. In de auto is het namelijk vaak heel lastig om exact te zien of je net binnen of buiten de lijnen zit. Ik begrijp dat het aantal incidenten enorm was en te veel om direct te onderzoeken, maar ook dat zou de wedstrijdleiding dan tijdens de race nog aan de teams moeten doorgeven. Natuurlijk rijd je op de limiet, maar als je je ervan bewust bent dat dit de situatie is, dan houd je waarschijnlijk net wat meer marge."

Verstappen dwong een late pitstop af, terwijl het team dat eerst niet wilde. Wat zegt dat over zijn macht binnen het team?

"Het zegt voor mij meer over het vertrouwen dat er in Verstappen is. Op tv wordt altijd een selectie van radioberichten uitgezonden, dus ik weet niet welke volledige conversatie er is geweest. Verstappen zat in de auto en wist wat de conditie van zijn banden op dat moment was. Hij had waarschijnlijk het gevoel dat het niet voldoende was om voor de snelste ronde te kunnen gaan. De slijtage was natuurlijk een stuk hoger dan verwacht en Sergio Pérez had op dat moment de snelste ronde in handen. Die tijd was gezet op veel nieuwere banden en met drie keer DRS."

"Overigens kan ik het van het team ook goed begrijpen. Aan een pitstop kleeft altijd een risico en na de stop was het gat naar Charles Leclerc ook maar drie seconden. En achteraf zeker, met alle straffen die na de race nog voor het overschrijden van de tracklimits zijn uitgedeeld. Stel je toch voor dat ook Verstappen vijf seconden had gekregen, dan was het uiteindelijk verschil nog maar 0,1 seconde geweest."

Wat vond je van het verdedigende werk van Verstappen in de openingsronde?

"Hij is gretig en wil iedere race winnen, maar zit inmiddels ook in zo'n positie dat hij zich daarvoor wat meer kan permitteren. Dat was te zien in het duel met Leclerc. Dat was erg agressief. Een bijzonderder moment vond ik de inhaalactie van Verstappen op Leclerc na zijn pitstop. Verstappen had DRS, een enorm goede slipstream richting bocht 3 en kon Leclerc gemakkelijk uitremmen."

"Verstappen hield echter in, zich bewust van de DRS-detectielijn voor het ingaan van bocht 3. Maar hij positioneerde zichzelf wel dusdanig dat hij alsnog als leider de bocht uit zou komen en dan toch het voordeel van DRS zou hebben. Die totale controle en vooral het overzicht dat hij heeft achter het stuur is fenomenaal."

Wat moeten we maken van de vorm van Ferrari? Zij lijken een stap te hebben gezet.

"De nieuwe vloer lijkt wederom een stap in de goede richting. Vooral op het gebied van bandenslijtage in de race leken ze beter dan dat we dit seizoen hebben gezien. Dat lijkt te duiden op meer downforce, zonder dat ze daarvoor topsnelheid hebben ingeleverd. Want de topsnelheid was in de kwalificatie gelijk aan Red Bull."

"De manier waarop ze hun banden kunnen laten werken - of juist niet - blijft overigens wel een kritiek punt van hun auto. Tussen de kwalificatie, waar Leclerc tot op een halve tiende van Verstappen kwam, en de sprintshoot-out waren er geen mechanische verschillen. De afstelling was gelijk, op wellicht wat meer voorvleugel na. Natuurlijk was het wat nat in het begin, maar de baantemperatuur was ook een stuk lager en het was duidelijk te zien dat het gripniveau totaal anders was. Dat duidt op banden die op de Ferrari niet in het juiste raamwerk zaten."

Geloof je dat de McLaren met één update echt zo'n stap heeft gezet of is Lando Norris vooral heel goed op dit circuit?

"We hebben het er al eens eerder over gehad. Hoewel de coureurs op alle circuits goed zijn, heb je als rijder altijd bepaalde banen waar je net dat beetje extra kunt. Voor Norris is de Red Bull Ring duidelijk zo'n circuit."

"Maar dat brengt je natuurlijk geen secondes. Het zijn kleine marges waarover we praten. De beste graadmeter is natuurlijk altijd je teamgenoot en in recente races zaten Norris en Oscar Piastri dicht bij elkaar. Dit weekend kwam Piastri eigenlijk geen moment in de buurt. Alleen Norris had dit weekend de update op zijn auto en daaruit zouden we voorzichtig kunnen concluderen dat de update van McLaren een stap vooruit is."

"Zeker ook als we iets dieper in de data duiken. Daarin zie je dat Norris ten opzichte van Piastri over de gehele ronde tijd pakt. Overal een klein beetje. Dat duidt meestal op net wat meer grip."

Verstappen was het hele weekend heer en meester op de Red Bull Ring. Foto: Getty Images



Zijn de dagen van Nyck de Vries geteld? Het was weer een zwaar weekend, of ligt het ook aan de auto?

"We zeiden het al voorafgaand aan dit weekend in onze podcast De Boordradio: de AlphaTauri is eigenlijk nergens echt goed in. Ook dit weekend was het bijvoorbeeld weer de langzaamste auto op het rechte stuk. Dan ga je als coureur automatisch meer risico nemen. Dat was zondag duidelijk te zien aan Yuki Tsunoda, die toch wat overenthousiast was in bocht 1 na de start."

"Als het veld dicht bij elkaar zit, wil je daar dan maximaal van profiteren. Ook Helmut Marko en het team weten dat het scoren van punten met de AlphaTauri een moeilijke opgave is. Maar je moet opvallen, iets speciaals laten zien met momenten van bijzondere snelheid of acties. Voor De Vries was het een solide weekend, maar solide is eigenlijk niet goed genoeg."

