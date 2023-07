Red Bull-topman Marko is nog niet van mening veranderd over De Vries

Helmut Marko is na de race in Oostenrijk niet van mening van veranderd over Nyck de Vries. De topman van Red Bull vroeg zich onlangs hardop af of hij er goed aan had gedaan om de Nederlander aan te trekken.

Marko vertelde een week geleden in de Inside Line F1 Podcast dat Red Bull-teambaas Christian Horner het niet eens was met zijn beslissing om De Vries naar AlphaTauri te halen. "En nu lijkt het erop dat hij toch gelijk had", zei Marko.

Na afloop van de door Max Verstappen gewonnen race op de Red Bull Ring liet Marko zondag weten dat hij geen spijt van zijn uitspraak had. "Ik heb gewoon een mening en ik ben vrij overtuigd van die mening. Het is lastig om me met discussies op andere gedachten te brengen."

De Vries was kort daarvoor als vijftiende gefinisht, al viel hij uren later door een tijdstraf nog terug naar de zeventiende plek. "Ik was druk aan het kijken naar de rondetijden van onze coureurs vooraan, dus ik heb de race van Nyck niet helemaal goed gevolgd. De vijftiende plek is volgens mij wel een van zijn beste resultaten tot nog toe",zei Marko, die op dat moment nog niet wist dat De Vries een tijdstraf zou krijgen.

1:20 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen heerst ook in GP Oostenrijk van start tot finish

'Geen specifiek tijdsbestek waarin hij moet leveren'

De vraag of De Vries meer tijd krijgt om zich te bewijzen bij AlphaTauri ontweek Marko vakkundig. "Het is nu tijd om de successen van Red Bull te vieren", grapte de tachtigjarige Oostenrijker, waarna hij er even later toch enigszins op in ging.

"Er is geen specifiek tijdsbestek waarin hij moet leveren. Zoals je weet zijn er bij ons veel veranderingen gaande. Als de tijd rijp is zullen we alle eindjes aan elkaar knopen en de juiste beslissingen nemen."