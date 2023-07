Red Bull-topman Helmut Marko genoot zondag van het optreden van Max Verstappen op de Red Bull Ring. De Nederlander was in Oostenrijk opnieuw het hele weekend ongenaakbaar en won zijn zevende race van het seizoen.

"Als Max vandaag de snelste ronde niet had gepakt, had hij waarschijnlijk slecht geslapen", zei Helmut Marko voor het motorhome van zijn team in de paddock van de Red Bull Ring.

Marko gaf met dat antwoord uitstekend weer hoe Verstappen in de wedstrijd zat. De Nederlander heeft na zijn zege 81 punten voorsprong op teamgenoot Pérez en kan nog voor de zomerstop zijn derde wereldtitel ruiken.

Niettemin wilde Verstappen, die in alle kwalificatiesessies het snelst was en zaterdag ook al de sprintrace won, toch koste wat kost dat ene extra WK-punt voor de snelste ronde pakken.

Hoewel Verstappen de marge had om in de slotfase een extra stop te maken, brengt een pitstop toch altijd risico met zich mee. Red Bull stond daarom niet direct te popelen om de WK-leider binnen te halen, maar ging uiteindelijk alsnog overstag. In de laatste ronde van de wedstrijd klokte Verstappen op zijn zachte banden de snelste raceronde.

1:08 Afspelen knop Verstappen finisht voor het oog van oranje zee als eerste in Oostenrijk

Snelste ronde betekent meer dan een WK-punt voor Verstappen

Op de persconferentie werd Verstappen gevraagd of het noteren van de snelste raceronde meer voor hem betekent dan alleen dat ene WK-punt. "Misschien wel", antwoordde Verstappen daar lachend op.

Verstappen zag het niet als een risico om een extra pitstop te maken. "Maar ik denk wel dat het team wat nerveus was. Ik zag zelf vooral de voorsprong die ik had en ik wilde heel graag voor de snelste ronde gaan. Als je de kans hebt, wil je die grijpen. Dat is wat we uiteindelijk ook hebben gedaan."

Voor Verstappen was de race op de Red Bull Ring de eerste wedstrijd sinds de Grand Prix van Miami dat hij niet alle rondes aan de leiding reed. Na zijn eerste pitstop moest hij de leiding kortstondig afstaan aan Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz, die hij even later ook weer simpel voorbij ging.

Verstappen genoot van zijn gevecht met het Ferrari-duo, maar gaf ook toe dat hij in het voordeel was. "Ik had betere banden en mijn snelheid in het algemeen was ook beter. Dus die strijd was wel een beetje oneerlijk. Charles weet hoe je moet racen, dat heeft hij hier vorig jaar ook wel laten zien. Maar dit weekend waren wij gewoon wat sneller."

1:20 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen heerst ook in GP Oostenrijk van start tot finish

'Lijkt soms alsof-ie met koffiepauze is'

Marko kwam superlatieven tekort om de prestatie van Verstappen te duiden en voerde bovendien nog een waarschuwingsschot af. "Ik denk dat we nog niet eens zijn volledige potentieel hebben gezien", zei de tachtigjarige Oostenrijker.

"Vroeger kon Max nog wel eens boos en agressief overkomen, maar als je hem nu tijdens de race over de boordradio hoort praten is het net alsof hij zit te genieten van een koffiepauze. Dat geeft aan hoe groot de capaciteit in zijn hoofd is. Hij leest de wedstrijd en let uitstekend op zijn banden. Hij leert nog steeds iedere race en wordt alleen maar beter."

"Ik bedoel, twee poleposition en twee overwinningen in één weekend. De snelste ronde was ook heel belangrijk voor hem, die hebben we hem moeten geven. Als hij die niet had gekregen was hij alsnog ontevreden geweest."