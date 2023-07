Leclerc krijgt met podiumplaats bevestiging dat Ferrari beter is geworden

Charles Leclerc pakte tijdens de Grand Prix van Oostenrijk pas zijn tweede podiumplaats van het seizoen, dat dusver lastig verliep. De Monegask is optimistisch over de verbeteringen aan zijn Ferrari.

"Het is de bevestiging dat het werkt", concludeerde Leclerc na afloop van de race, waarin hij achter winnaar Max Verstappen als tweede einigde. "Er is hard gewerkt om verbeteringen aan de auto naar voren te halen, en we zagen vandaag dat het zijn vruchten afwerpt."

Leclerc stelde dat de updates aan zijn Ferrari helpen om gemotiveerd te blijven. "Dat ben ik natuurlijk wel, maar dit soort weekenden maken het nog makkelijker. Je kunt vechten en dat voelt goed. Ik geniet er ook van hoe hard het team werkt, dus ik blijf gewoon voluit gaan. Ook als de titel ver uit zicht is. We willen weer eens winnen, dat zou al fijn zijn."

Ferrari kampte vooral met een wispelturige auto in de races, die het voor de coureurs lastig maakte om consistente rondetijden te klokken. "Dat goede gevoel is er nu wel. Red Bull is nog wel veel te snel, maar ik heb nog niet eerder gezien dat we de auto met dit tempo kunnen verbeteren."

1:20 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen heerst ook in GP Oostenrijk van start tot finish

'De afstelling was nog niet top'

Toch maakte de opzet van het weekend in Oostenrijk het nog lastig voor Leclerc, ook door de weersomstandigheden op vrijdag. "Je hebt natuurlijk maar één vrije training, dus de afstelling was echt nog niet top. In de race had ik nog last van de achterkant die wat naar buiten sprong. Daardoor hadden de banden het achter zwaar."

De bandenslijtage bracht Ferrari ertoe om een driestopper voor te stellen aan Leclerc. Die was tegen. "Voor mij was het duidelijk geen driestopper. Zo voelde het in ieder geval niet. Ik weet niet wat ze precies wilden. We hadden het er vooraf ook niet over gehad. Ik zei gewoon 'nee' omdat ik het niet zag zitten."