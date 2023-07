De Vries: 'Iedereen mag dromen, maar realistisch gezien is dit onze positie'

Nyck de Vries kon zondag leven met zijn vijftiende plek in Oostenrijk. De Nederlander startte op de Red Bull Ring vanuit de pitstraat, kon een paar plekken goedmaken, maar bleef opnieuw buiten de punten.

"Iedereen mag dromen en hopen op wonderen, maar realistisch gezien is dit gewoon de positie waar we horen te staan. Het is voor ons een heel moeilijke opgave om punten te scoren", zei de 28-jarige De Vries kort na de race in de paddock van de Red Bull Ring.

De Vries kreeg het opnieuw aan de stok met Haas-coureur Kevin Magnussen. Twee weken geleden in Montreal schoten beide coureurs tijdens een gevecht samen van de baan af. Zondag kreeg De Vries een tijdstraf van vijf seconden omdat hij Magnussen van de baan had gedrukt.

"Of het een ding aan het worden is tussen Kevin en mij? Dat denk ik niet", vervolgde De Vries. "Het is gewoon toeval dat onze auto's dicht bij elkaar zitten, daarom treffen we elkaar wat vaker op het circuit."

De Vries liet doorschemeren dat hij het niet helemaal eens was met zijn straf, maar wilde er tegelijkertijd ook niet te veel woorden aan vuil maken. "We racen voor posities. Het is niet aan mij om te bepalen of ik fout zat of niet. De stewards hebben mij een penalty gegeven en die neem ik. We racen hard tegen elkaar en soms moet je de grens opzoeken."

De Vries ziet kansen in Boedapest

Volgens De Vries wordt het ook in de komende races lastig om punten te scoren. "Van de Grands Prix die eraan komen geef ik ons in Boedapest de beste kans", zei De Vries, die volgende week eerst nog op Silverstone (Groot-Brittannië) rijdt voor twee weken later de Grand Prix van Hongarije op het programma staat.

"Op dat circuit zijn er weinig lange rechte stukken en heb je veel downforce nodig. Ik denk dat die baan daarom goed bij onze auto past."