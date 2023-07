Pérez beleefde door hoge koorts en weinig slaap zwaar weekend in Oostenrijk

Sergio Pérez kwam zondag als derde over de streep in de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Oostenrijk. Dat ging niet gemakkelijk voor de vanaf de vijftiende plek gestarte Mexicaan, die met gezondheidsklachten kampte.

"Ik ben echt blij, want het was een moeilijk weekend voor me", zei Pérez na afloop. "Ik was fysiek niet helemaal lekker, met hoge koorts en weinig slaap. Als je daarvoor medicijnen gebruikt, ben je niet 100 procent. Het is al een zware sport. Maar met alle adrenaline was het vol te houden."

Pérez hoopt vooral dat hij volgende week in Silverstone weer is hersteld. "Dat is weer een zware race. Ik ben momenteel ver van 100 procent." De Red Bull-coureur sloeg donderdag al zijn mediaverplichtingen in Oostenrijk over om zo goed mogelijk te herstellen voor het raceweekend.

Op een slechte kwalificatie na verliep dat goed, met podiumplaatsen in de sprintrace en de hoofdrace. Zondag snoepte hij in de slotfase de derde plaats af van Carlos Sainz, na een felle strijd met de Ferrari-coureur. "Het gevecht met Carlos was hard maar eerlijk", blikte Pérez terug. "De Ferrari had zo veel tractie uit de bochten. Maar we hadden een goede strategie en de snelheid."

Hij verbaasde zich over de opmerking van Sainz, die vond dat Pérez hem intimideerde. "Ik heb Carlos nog niet gesproken, maar ik weet niet wat hij bedoelde. Volgens mij was het een normaal gevecht. Ik kan zijn gezicht natuurlijk niet zien tijdens het rijden, dus ik weet niet hoe hij het heeft ervaren", lachte de Mexicaan.

1:37 Afspelen knop Fel gevecht tussen Sainz en Pérez in Oostenrijk

'Heb een moeilijke periode gehad'

Pérez kon een goed weekend wel gebruiken, na drie races zonder podiumplaats. De Mexicaan stond daar zelf ook bij stil. "Ik heb een moeilijke periode gehad, maar ik ben nu weer terug. Ik hoop dat we dit nu consistent door kunnen zetten."