Verstappen ook in Oostenrijk superieur: 'Maar wil nog niet aan de titel denken'

Max Verstappen heeft zondag genoten van de manier waarop hij de Oostenrijkse Grand Prix won. De wereldkampioen van Red Bull Racing lijkt dit jaar onbedreigd zijn derde wereldtitel op rij te pakken, al is hij daar nog niet mee bezig.

Verstappen boekte op de Red Bull Ring zijn vijfde overwinning op rij en zijn zevende van 2023. Hij stond alleen tijdens zijn eerste pitstop even de leiding af.

"Het belangrijkste was vandaag dat ik vooraan wilde blijven. We hoopten tijdens de virtual safetycar niet naar binnen te hoeven en wilden bij onze strategie blijven. Dat pakte goed uit", zei Verstappen in zijn eerste reactie na de race.

"Een sprintweekend is altijd hectisch. Er kan veel fout gaan, maar bij ons ging veel goed. Ik ben er heel blij mee. Het was ook weer ongelooflijk om al dat oranje op de tribunes te zien. Tijdens de laatste ronde was ik nog volop aan het pushen, maar in de uitloopronde heb ik genoten."

1:08 Afspelen knop Verstappen finisht voor het oog van oranje zee als eerste in Oostenrijk

Verstappen bleef hameren op late pitstop

Die laatste ronde pushen had te maken met de snelste rondetijd die Verstappen nog wilde afnemen van teamgenoot Sergio Pérez. Daarvoor wilde de Nederlander nog een pitstop maken, maar het team wilde daar eerst niet aan meewerken. Verstappen kreeg toch zijn zin. "Ze wilden eerst dat ik mijn banden ging koelen. Maar wat mij betreft was dat niet logisch. Dus ik bleef er gewoon op hameren."

Na negen Grands Prix is Verstappens voorsprong op de nummer twee - zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez - al 81 punten. Alles duidt erop dat de 25-jarige Nederlander zijn derde titel op rij gaat pakken.

"Maar daar wil ik nog niet aan denken", zei hij. "Ik geniet van het moment; van het rijden in deze auto en van het werk dat het team levert. Het was weer een goed weekend voor ons."