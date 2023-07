Ongenaakbare Verstappen boekt in Oostenrijk zevende zege van seizoen

Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Nederlander hield Charles Leclerc (tweede) en Sergio Pérez (derde) achter zich op de Red Bull Ring en boekte zo zijn zevende zege van het seizoen.

De 25-jarige Verstappen stond alleen tijdens zijn eerste pitstop de leiding af. De Red Bull-coureur reed op een andere strategie dan Leclerc en Carlos Sainz en haalde beide Ferrari-coureurs een paar rondes later weer in.

Nyck de Vries finishte als vijftiende nadat hij uit de pitsstraat was gestart. De AlphaTauri-coureur kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij Haas-coureur Kevin Magnussen buiten de baan had gedrukt. Ook zonder die tijdstraf zou hij als vijftiende zijn geëindigd.

Achter de top drie eindigde Sainz als vierde. Lando Norris finishte als vijfde, voor Fernando Alonso (zesde), Lewis Hamilton (zevende), George Russell (achtste), Pierre Gasly (negende) en Lance Stroll (tiende).

Verstappen is bezig aan een uitstekend seizoen. De Limburger won slechts twee races niet dit jaar. Bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië eindigde hij als tweede en bij de Grand Prix van Azerbeidzjan kwam hij ook als tweede over de finish. In Oostenrijk boekte hij bovendien zijn vijfde zege op rij.

Het Formule 1-seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Groot-Brittannië. Verstappen begint met 81 punten voorsprong op Pérez (229 om 148) aan de race op Silverstone.

1:26 Afspelen knop Verstappen behoudt de leiding bij start GP Oostenrijk

Veel straffen door tracklimits

Nadat het vrijdag in de kwalificatie al veelvuldig over tracklimits ging, stond de race ook grotendeels in het teken van tracklimits. Verschillende coureurs kregen vijf seconden tijdstraf omdat zij met vier wielen buiten de baan waren gegaan. Yuki Tsunoda overschreed zelfs zeven keer de tracklimits en kreeg daar tien seconden tijdstraf voor.

Tsunoda had in de eerste ronde ook al voor een safetycar gezorgd. De teamgenoot van De Vries kwam na de start in het gedrang in de eerste bocht, liep schade op en zorgde zo voor rommel op de baan. De Japanner kwam uiteindelijk als achttiende over de finish.

Nico Hülkenberg was de enige uitvaller van de dag. De Duitser van Haas moest zijn auto in de openingsfase van de race met technische problemen aan de kant zetten. Zaterdag was de 35-jarige Hülkenberg nog als zesde geëindigd in de sprintrace.