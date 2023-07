Oostenrijkse Grand Prix blijft zeker tot en met 2030 op F1-kalender

De Grand Prix van Oostenrijk blijft nog minimaal tot en met 2030 op de Formule 1-kalender. De Formule 1 heeft het huidige contract met de Red Bull Ring zondag met nog eens drie jaar verlengd.

In maart werd het aflopende contract met de Grand Prix van Oostenrijk al met vier jaar verlengd tot en met 2027. In 2014 keerde de Oostenrijkse Grand Prix na jaren afwezigheid terug op het programma. De race in Spielberg trekt de laatste jaren veel Nederlandse racefans aan.

Drie van de laatste vijf Grands Prix in Oostenrijk werden gewonnen door Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur was er in 2018, 2019 en 2021 de beste. Vorig jaar ging de winst naar Charles Leclerc van Ferrari. Zaterdag schreef Verstappen ook de sprintrace in Oostenrijk op zijn naam.

"De race in Oostenrijk is de favoriete race voor veel coureurs", zegt Formule 1-CEO Stefano Domenicali. "We kijken uit naar de vele jaren van spanning en actie die op dit circuit voor ons liggen."